V politike sme už počuli kadečo, no tentoraz naberajú niektoré vyjadrenia úplne nový rozmer. Vyhrážky basou v Ilave, vízie, že po voľbách pôjdu OČTK po súčasnej koalícii, ako aj obavy, že za nič budú pozatváraní významní politici, tu ešte neboli. Šéf Smeru Robert Fico (58) povedal, že má informácie o tom, ako po obvinení exministra Roberta Kaliňáka (51) prídu na rad aj predseda Hlasu Peter Pellegrini (47), líder Sme rodina Boris Kollár (57) a ďalší významní politici.

Fica nenechalo chladným, keď NAKA obvinila Kaliňáka z účasti na podplácaní exprezidenta Finančnej správy Františka Imreczeho (50). Okrem toho, že svojho kamaráta obhajoval, prišiel aj so závažným tvrdením: „Pracuje sa na mojom obvinení. Informácie, ktoré mám, naznačujú, že bude útok na Pellegriniho. Hovorí sa o aj Richardovi Rašim (51, Hlas), Denise Sakovej (46, Hlas) a dokonca aj o Kollárovi.“

Predstavitelia Hlasu sa podľa vlastných slov nedopustili žiadnych trestných činov, a preto v právnom štáte by sa nemuseli čoho obávať. Žiaľ, Slovensko dnes vraj nie je právnym štátom, v ktorom sa dá spoľahnúť na OČTK v závažných politických kauzách. „Slová Igora Matoviča (49) predstaviteľom opozície, že skončia v Ilave, či verejné priznanie Richarda Sulíka (54), že dôvodom predčasných volieb až na konci septembra je umožniť pozatvárať opozíciu, vzbudzujú mimoriadne vážne podozrenie, že koalícia chce pokračovať v zneužívaní polície a špeciálnej prokuratúry aj vo volebnej kampani,“ povedali členovia Hlasu prostredníctvom svojej hovorkyne Patrície Medveď Macíkovej.

Pravdou je, že predseda SaS Richard Sulík pri odôvodňovaní termínu predčasných volieb nebol až taký rázny. Doslova povedal, že OČTK budú mať viac času, aby riadne dotiahli kauzy a posunuli ich na súd. Naopak, líder OĽaNO Igor Matovič v pléne parlamentu pri svojom prejave opozícii odkázal naozaj tvrdé slová. Podľa neho koalícia potrebuje dať časový priestor OČTK, aby mohli vyšetrovať zločiny opozície: „Viem, že vám lepí, modlíte sa a so strachom zaspávate. Nevrátite sa k moci. My urobíme všetko pre to, aby ste takto o rok sedeli zas v opozičných laviciach a niektorí z vás v Ilave a Leopoldove.“

Ostrý slovník volia v týchto dňoch aj ďalší predstavitelia opozície. „My polícii rozviažeme ruky, lebo Matovič jej ich zviazal,“ naznačil poslanec Smeru Richard Takáč (40) to, čo sa môže diať po voľbách 2023. Zaujímavosťou je, že polícia včera obvinila muža, ktorý sa v posledných mesiacoch objavoval po boku Sakovej. Je ním bývalý riaditeľ NAKA Branislav Zurian (44). Úrad inšpekčnej služby, ktorý prípad vyšetruje, sa však odmietol nateraz vyjadriť, z čoho konkrétneho je Zurian obvinený.

Kollár odpovedal EXKLUZÍVNE nášmu denníku a to poriadne zarážajúcou vetou. Jeho slová nájdete v galérii.

Prečítajte si tiež: