Bratislavský župan Droba randil tri roky s úspešnou stomatologičkou Luciou Pitekovou. V júni minulého roka sa však prevalila správa, že dvojica sa rozišla. Pre fanúšikov známeho páru to bol zrejme šok, pretože nič nenasvedčovalo tomu, že to medzi nimi neklape.

Necelý mesiac po Drobovom rozchode prezradil zdroj zo županovho okolia, že sa stretáva s mladou a sympatickou Miroslavou Valovičovou, ktorá pracuje na ministerstve hospodárstva. Zároveň ide o generálnu komisárku expozície Slovenska na výstave EXPO 2020 v Dubaji. Atraktívna brunetka pochádza z Prešova, je rozvedená a vychováva dcéru Vivien (7).

Juraj Droba bol prvý raz ženatý so šéfkou módnej televízie a dramaturgičkou Gabikou Drobovou (48), s ktorou sa rozviedol v roku 2007. Na manželský zväzok však evidentne nezanevrel a aktuálne sa opäť chystá do chomúta. Valovičovú požiadal o ruku expresne rýchlo a to už v septembri 2021 na svadbe svojho kamaráta Vanniho. „Juraj sa zasnúbil s Mirkou na Sardínii, na svadbe svojho kamaráta, potom čo ona chytila kyticu od nevesty," informoval vtedy týždenník PLUS 7 Dní.

O jeho snúbenici Miroslave je známe, že má vycibrený cit pre módu. „Nevybočujem zo svojho štýlu, ktorým je minimalizmus a jednoduchá elegancia, mám rada čisté veci,“ uviedla nedávno Valovičová pre Plus JEDEN DEŇ. Pri výbere šiat uprednostňuje ženskosť, čistotu a eleganciu. Veľkými vzormi sú pre ňu také módne ikony ako vojvodkyňa z Cambridgu Catherine či bývalá "spajska" Victoria Beckham. V rámci rozhovoru prezradila aj to, že svadobné šaty jej pripravuje známa slovenská návrhárka Emma Klein.

Svadba Juraja Drobu a Miroslavy Valovičovej sa uskutoční už tento víkend. Prekvapila však správa, že medzi svadobnými hosťami bude chýbať dlhoročná kamarátka Drobu - poslankyňa za stranu Sloboda a Solidarita a šéfka zdravotníckeho výboru Jana Bittó Cigániková (38).

Bratislavský župan Juraj Droba a poslankyňa za SaS Jana Bittó Cigániková sú dlhoroční kamaráti, na jeho svadbe však politička nebude. Zdroj: facebook

Pritom na svadbe Bittó Cigánikovej, ktorá sa uskutočnila v septembri 2020, prišiel popriať novomanželom šťastný život aj bratislavský župan. Prečo na svadbu svojho dobrého kamaráta Bittó Cigániková nepríde, sme sa informovali aj u političky. ODPOVEĎ CIGÁNIKOVEJ NÁJDETE V NAŠEJ GALÉRII!

Mohlo by vás zaujímať: