Predstavenie plánu na zvýšenie platov pre zdravotníkov prisľúbil minister zdravotníctva Vladimír Leng-varský (nominant OĽaNO) v júni. To sa však nestalo a zdravotníci sa dočkali návrhu až po dvojmesačnom sklze. Aj to nie všetci. Navyše na Úrade vlády sa dohodli len na jedinej požiadavke lekárov, z ktorých 3 500 pohrozilo odchodom. Na jeseň by sa malo zrušiť zdaňovanie vzdelávania lekárov. „Prvý pozitívny výsledok je v tom, že sme sa na jednej požiadavke dohodli. Ide o zdaňovanie vzdelávania lekárov, ktoré je diskriminačné," povedal po päťhodinovom rokovaní predseda Lekárskeho odborového združenia Peter Visolajský.

Ľady sa výraznejšie pohli až vo štvrtok 18. augusta. Matovič už pred tlačovou konferenciou sľuboval navýšenie platov, ktorým sa pochválil vo svojom statuse. A čo sa objavilo v návrhu? Ak by prešiel, základná mzda pre zdravotné sestry bez praxe by sa navýšila o 11 percent, čo je zhruba 126 eur.

Koeficient pri sestrách so špecializáciou by sa mal zvýšiť z 1,06 na 1,1-násobku priemernej mzdy. Ďalšie platové ohodnotenie sa následne vypočíta z počtu odpracovaných rokov. Koeficient by sa mal za každý odpracovaný rok zvýšiť o 0,01-násobku priemernej mzdy, zvyšovalo by sa za prvých 20 odpracovaných rokov. Minimálny mzdový nárok pre sestru s 30-ročnou praxou by tak bol rovnaký ako pre sestru s 20-ročnou praxou, a to 1,2-násobku priemernej mzdy.

Matovič tiež poukázal na mzdový automat, podľa ktorého by sa v budúcom roku mali všetkým zdravotníkom zvýšiť platy o 6,88 percenta. „Na základe mzdového automatu by mala mať sestra v priemere 112 eur navyše. Na základe tejto zmeny, ak by neexistovali kolektívne zmluvy, by to tak bolo v priemere 366 eur na hlavu. Samozrejme, sestra s vyššou praxou viac, sestra s nižšou menej," vysvetlil. Dokopy by tak sestra mohla mať budúci rok navyše v priemere 478 eur. Minister zdravotníctva však tvrdí, že takto môžu zvýšiť platy len v ústavných zariadeniach a práve túto časť návrhu ostro kritizuje zdravotnícky analytik Martin Smatana.

