Ani nie mesiac po návšteve Taiwanu privítal Stančík delegáciu poslancov z novovzniknutej skupiny taiwansko-slovenského priateľstva. „Na obede sme diskutovali o budúcnosti našich vzťahov a poslanci ocenili náš prístup počas vojny na Ukrajine, keďže samotný Taiwan je do pomoci zapojený tiež a veľmi dobre chápu, že právo silnejšieho je v 21. storočí nebezpečné,“ napísal poslanec na sociálnej sieti.

Stančík považuje za dôležité aj to, že Taiwančania ocenili Slovensko ako partnera a spomenuli, že do budúcna by sem chceli sústrediť viac investícií: „V súčasnosti je ázijským tigrom s mimoriadne rozvinutým priemyslom.“ Stančík preto verí, že ich investície na Slovensku budú znamenať viac pracovných miest a peňazí do nášho štátneho rozpočtu.

Delegácia z Taiwanu tu ale žije aj kultúrnym programom. Taiwančania mali v stredu možnosť vidieť predstavenie, ktoré pripravil Slovenský ľudový umelecký kolektív (SĽUK) a zúčastniť sa na tanečnom workshope. V utorok 5. júla ich Stančík dokonca povodil po Devíne. Poslanec je známy tím, že sa stará o svoju fyzičku, čo si všimla aj ázijská televízia a spravila o ňom reportáž, no to, čo naznačoval na Devíne Taiwančanovi, by asi skúšať nemal. Ázijci sú známi svojimi schopnosťami v bojových umeniach, a tak môže byť Stančík rád, že tentokrát išlo len o zábavu.

Fotky Stančíka a taiwanskej delegácie z návštevy Devína si môžete pozrieť v našej galérii.