Na pozvanie taiwanskej strany vycestovali do ázijskej krajiny podpredseda parlamentu Milan Laurenčík (63), poslanci Peter Osuský (68), Anna Zemanová (62), Tomáš Lehotský (43), Miroslav Žiak (34) a Andrej Stančík. „Srdečne sme ich privítali. Ich návšteva je vysoko produktívna a obohacujúca,“ napísalo ministerstvo zahraničných vecí Taiwanu na sociálnu sieť počas päťdňovej návštevy slovenskej výpravy.

Média ázijskej krajiny však zaujal predovšetkým Stančík. V deň odchodu našich poslancov totiž zverejnili reportáž, v ktorej sa nevenujú ani tak rokovaniam ako jeho osobe. „Na Taiwan zavítala slovenská delegácia, ktorej stredobodom sa nečakane stal 27-ročný Stančík, najmladší poslanec slovenskej návštevy. Na sociálnych sieťach je veľa fotiek jeho kondície a cvičenia,“ napísala taiwanská televízia k reportáži kolujúcej po internete. Pridali sa tak k poslancovým fanúšičkám, ktoré mu na sociálnej sieti komentujú fotky slovami ako „feši, feši," ale aj oveľa priamejšie: „Ooo. Andrej, vy ste pekne vypracovaný. V oblekoch to nie je vidieť. Mali by ste do parlamentu chodiť hore bez.“

Taiwančania v reportáži neuverejnili iba Stančíkové fotky dostupné na sociálnych sieťach, na ktorých športuje, alebo manuálne pracuje. Všimli si aj jeho netradičné zelené ponožky, ktoré mu vytŕčali spod nohavíc, ako na internete pochválil ich prezidentku Tsai Ing-wen (65) alebo kamarátsky vzťah s poslancami taiwanského parlamentu. Stančík so smiechom prezradil, že reportáž mu poslal jeho známy. „Som rád, že sme zanechali pozitívny dojem. Je to dobrá reklama pre Slovensko,“ vysvetlil poslanec.

Andrej Stančík prezradil, že sa v Taiwane cítili veľmi dobre: „Návšteva pomohla k prehĺbeniu vzájomných vzťahov, keďže Taiwan je na Slovensku významným investorom. Možno pomôže, že tunajšie firmy si zvolia Slovensko, kde zamestnajú ľudí.“

Poslanec prezradil aj to, že priateľská debata medzi našou delegáciou a taiwanskými poslancami bola až úsmevná: „Pripadal som si, akoby sme sa poznali roky. Bol som prekvapený neformálnosťou. Počas návštevy parlamentu prišiel za nami dokonca aj minister zahraničia,” spomínal Andrej Stančík a opätovne pochválil aj prezidentku Tsai Ing-wen.

