Poslanec Andrej Stančík púta čoraz väčšiu pozornosť verejnosti a médií. Doposiaľ sa mu to darilo prevažne politickými počinmi, teraz však ukázal časť zo svojho súkromia...

Do vôd slovenskej politiky vstúpilo po ostatných parlamentných voľbách množstvo nových tvárí. Výraznú stopu za sebou zanechávajú predovšetkým mladí poslanci, ktorých je v parlamente neúrekom. Za zmienku jednoznačne stojí napríklad podpredseda Za ľudí Juraj Šeliga, saskár Miroslav Žiak, bývalá a poriadne kontroverzná členka OĽaNO Romana Tabák, či mladíci zo strany Igora Matoviča - Kristián Čekovský, Tomáš Šudík a Andrej Stančík.

Pozornosť v ostatnom čase púta najmä posledný menovaný, ktorý častokrát neváha a poriadne "naloží" aj svojim kolegom z poslaneckého klubu. Verejne vystupoval proti počinom Romany Tabák a najmä jej hlasovaniu v otázke vydania Roberta Fica na väzobné stíhanie. Ostro skritizoval aj šokujúce spojenectvo medzi opozičným Tomášom Tarabom a Györgym Gyimesim pri tvorbe zákona o zákaze vývesu dúhových vlajok na budovách štátnych inštitúcií.

Čo si však Andrej Stančík poriadne chráni, je jeho súkromie. Len občas urobí výnimku a dovolí nazrieť do svojho života, vtedy to však vždy stojí za to.

Na snímke je poslanec Andrej Stančík (OĽaNO) počas otužovania, ktorému sa venuje už niekoľko rokov. Zdroj: MIROSLAV MIKLAS

Verejnosť tak už vie, že je vášnivý milovník posilňovania či otužovania, o čom viackrát informoval aj denník Plus JEDEN DEŇ.

Tentokrát sa nám však podarilo nazrieť ešte hlbšie do Stančíkovho súkormia. Prednedávnom si totiž vyšiel do centra Bratislavy, kde si užíval veľmi príjemnú spoločnosť... Jeho široký úsmev hovorí za všetko.

Prečítajte si tiež: