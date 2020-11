Ďuriš Nicholsnová pociťuje podľa jej slov obrovskú dávku satisfakcie. V minulosti totiž poukazovala hneď na trojicu bývalých dôležitých funkcionárov, ktorí sú aktuálne obvinení. Už vtedy pomenovala aj presné skutky, za ktoré dnes sedia vo väzbe! „Keď som pred viac ako dvoma rokmi verejne upozorňovala na to, že šéf Kriminálneho úradu finančnej správy Ľudovít Makó v skutočnosti chodí vypaľovať podnikateľov namiesto toho, aby odkrýval finančné podvody, moji politickí rivali zo Smeru ma nazývali hysterkou,“ napísala Ďuriš Nicholsonová na sociálnej sieti s tým, že Makó sa jej vtedy vyhrážal trestnými oznámeniami.

Svoje si odniesol aj Gašpar, na ktorého adresu Ďuriš Nicholsonová napísala: „Keď som hovorila o tom, ako Gašpar zasahoval do vyšetrovaní rôznych trestných činov a manipuloval informáciami v Nakatoku, aby kryl páchateľov z ich rodinnej chobotnice, tiež sa mi mnohí smiali do tváre.“ Ďuriš Nicholsonová si spomenula aj na to, ako v minulosti upozornila na podnikateľa Norberta Bödöra a jeho kontakty na NAKA. „Keď som ako prvá zverejnila fotografiu Milana Mihálika ako funkcionára z NAKA, ako sa objíma s Bödörovcami, podal na mňa žalobu na ochranu osobnosti a chcel vysúdiť 20-tisíc eur.“

K svojmu statusu priložila video z RTVS, na ktorom pred pár rokmi hovorí Kaliňákovi veľmi tvrdé slová: „Vy ste súčasťou organizovaného zločinu. Vy tam nie ste aby ste vyšetrovali, vy ste tam preto, aby ste zahladzovali. 10 rokov to bola pre vás párty. Jedna veľká lajna.“

Robert Kaliňák sa už politike nevenuje. Zameral sa na podnikateľskú činnosť a tiež sa vrátil do právnickej praxe. Zdroj: JÚLIUS DUBRAVAY

Kaliňák sa ale k situácii okolo Očistcu vyjadril, že sa nezúčastnil na žiadnych tajných poradách s obvinenými, ako bolo pred časom medializované: „S Bödörom som sa stretol, ale riešili sme jeho prípadné právne zastupovanie.“ Ďuriš Nicholsonová poslala napriek tomu Kaliňákovi verejný odkaz, kde upresnila svoje slová o "lajne" v skrytom význame: „Na takú cigaretku na dva ťahy to ešte vydá časovo. Dlhšie nie. Lajna sa proste končí. Tú cigaretku by som si zapálila hneď teraz. Pre istotu, pán Kaliňák.“

