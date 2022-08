Začiatkom augusta rezort školstva požiadal formou rozpočtového opatrenia o zvýšenie rozpočtu o 20 miliónov eur pre verejné vysoké školy a vyše 36 miliónov eur pre regionálne školstvo, teda pre základné a stredné školy. V piatok to potvrdil šéf rezortu školstva Branislav Gröhling (SaS).

"Budúci týždeň mám stretnutie na ministerstve financií," uviedol šéf rezortu školstva. Poukázal tiež, že o tomto stave informoval aj predsedu vlády SR Eduarda Hegera (OĽANO).

Gröhling povedal, že hneď ako na začiatku kalendárneho roka pocítili, že je problém s energiami, oslovili všetky subjekty, ktoré sú v sieti, aby rezortu školstva vydokladovali zvýšené náklady na energie. "To všetky subjekty urobili a spracovali sme z toho sumár. Pre regionálne školstvo sme 24. januára žiadali 40 miliónov eur, ktoré by mali pokrývať energie," povedal minister školstva. Ako doplnil, rezort financií vtedy vyčlenil 40 miliónov eur, ktoré však použili na príspevok pre žiakov, nebolo to na energie.

Ďalšiu žiadosť rezort školstva podal 15. februára a smerovala k verejným vysokým školám, pričom bola v hodnote takmer 15 miliónov eur. Tá však bola podľa ministra koncom februára zamietnutá. "Ďalšia žiadosť išla koncom apríla v hodnote 51 miliónov eur, z toho pre základné a stredné školy v sume viac ako 36 miliónov eur a pre verejné vysoké školy to bolo viac ako 14 miliónov eur," ozrejmil Gröhling s tým, že v tom čase sa začali aj rokovania o platoch v školstve.

Následne rezort školstva podľa slov ministra opätovne požiadal školy, aby aktualizovali dáta, pretože od januára do apríla, respektíve mája, sa mohli zmeniť. Aprílovú žiadosť nahradil rezort školstva novou, ktorú poslal na ministerstvo financií 4. augusta. Pre verejné vysoké školy žiada 20 miliónov eur a pre regionálne školstvo 36 miliónov eur. "Budeme čakať, aká bude odpoveď. V pondelok (15. 8.) budem mať stretnutie na ministerstve financií," poukázal minister školstva s tým, že ide o finančné náklady, ktoré by mali dostať školy automaticky. Zároveň dodal, že si nevie predstaviť, ako v októbri alebo v novembri, ak neposkytnú týchto 50 miliónov eur na energie, budú školy fungovať.

Školy sú pre zvyšovanie cien energií v ohrození. Zdroj: Milan Kapusta

"Požiadavkou sa Ministerstvo financií SR aktívne zaoberá a hľadá spôsoby, ako vyjsť ministerstvu školstva v ústrety. Žiadosť bude predmetom spoločných rokovaní k novele štátneho rozpočtu a zároveň jedným z dôvodov jeho novelizácie," uviedli pre TASR z tlačového odboru Ministerstva financií SR. Ako dodali, v aktuálne platnom rozpočte, ktorý vznikal v úplne odlišných makroekonomických podmienkach (na jeseň 2021), sa s predmetnými výdavkami nepočítalo.