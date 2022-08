Nemožné sa stáva skutočnosťou. Popri pomaly, ale isto sa rozpadajúcej vláde sa črtá úplne nová koalícia! Predzvesťou môžu byť už komunálne voľby, kde sa Hlas Petra Pellegriniho (46) chystá podporiť kandidáta SaS a Progresívneho Slovenska na predsedu Bratislavského samosprávneho kraja a súčasného župana Juraja Drobu (51). Situácia je o to zaujímavejšia, že protikandidátom mu bude Dušan Velič (56), ktorý je podporovaný súčasnými koaličnými stranami. Ako sa k situácii postaví vládne hnutie OĽaNO?

Hlas síce Drobu nepodporí priamo, ale podľa informácií Hospodárskych novín už má Pellegriniho strana so županom tichú dohodu. Tá má znieť tak, že Hlas nepostaví svojho kandidáta a ani nikomu inému nevyjadrí podporu. „Ešte nemáme definitívne rozhodnutie, ako budeme postupovať pri voľbách do VÚC. Určite však v najbližších týždňoch ohlásime, koho budeme podporovať pri voľbe župana,“ povedal pre Plus JEDEN DEŇ generálny manažér Hlasu Matúš Šutaj Eštok (35).

Droba sa mal vraj vyjadriť, že otvorenú podporu od Hlasu si neprosí. To môže súvisieť s tým, že predseda SaS Richard Sulík (54) vo februári zdôraznil, že jeho strana v komunálnych voľbách nepostaví spoločného kandidáta s Hlasom alebo Republikou. Sulík však nikdy priamo nevylúčil, že by v budúcnosti koalíciu s Hlasom vytvoril. Šéf bratislavskej VÚC-ky zašiel ešte ďalej. „V roku 2024 sa môže stať situácia, že nebude na výber a bude treba vládnuť aj s Hlasom,“ povedal v minulosti Droba.

Podobne sa už vyjadrila aj ďalšia známa tvár SaS Janka Bittó Cigániková (38). „Viem si predstaviť spoločnú koalíciu s Pellegriniho stranou v prípade, ak by to bola absolútne posledná možnosť, ako nepripustiť spoluprácu Hlasu s Republikou,“ povedala pred pár týždňami poslankyňa v relácii Na telo na TV Markíza.

Reakciu Drobu a OĽaNO nájdete na druhej strane.