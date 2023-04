Gröhling zobral veľkonočnú šibačku viac ako vážne a primerane sa k tomu aj vystrojil. Nebolo by na tom nič zvláštne, keby sa v kroji nepohyboval aj po autobusových zastávkach. „Áno, áno, som v kroji, čo vám poviem. Aj mi bola zima, aj mi chrbát pomrzol, aj som ľudí pobavil (mama má záchvat smiechu),“ prezradil exminister na sociálnej sieti s tým, že má na sebe očovský kroj s ihlovou čipkou.

„Každopádne, či už trávite Veľkú noc tradične alebo netradične, doma či v zahraničí, hlavne si ju užite podľa seba, k svojej spokojnosti a oddýchnite si,“ poprial Gröhling nielen svojim fanúšikom. Na fotke, ktorú exminister zverejnil, sa nedalo nevšimnúť vypracované brucho, čo značí, že sa stále intenzívne venuje posilňovaniu.

Veľká noc nenechala chladného ani samého lídra SaS. Aj on sa rozhodol vytasiť korbáč a ísť si vypolievať nejaké dobroty. „Idem šibať aj s našimi dvomi dogami,“ povedal zo srandy Sulík o "dogách". Z fotky je zrejmé, že Sulíkovcom pribudol do rodiny nový havo, no doga to rozhodne nie je. Pozrite sa v galérii, o akých "dogách" hovoril Sulík a čo so sebou porobil Gröhling.