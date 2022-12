Rozhodne sa už dnes! Okrem pádu vlády Eduarda Hegera (46) je v hre aj neschválenie rozpočtu na rok 2023. Ak by sa jedno alebo druhé stalo skutočnosťou, dotklo by sa to mnohých sfér verejného života a pocítili by to prakticky všetci občania.

V prípade, že by padla vláda by sa totiž len ťažko hľadali hlasy na schválenie budúcoročného rozpočtu. Ten nemá v parlamente väčšinovú podporu a menšinová koalícia zháňa hlasy na poslednú chvíľu. V prípade neúspechu by malo Slovensko takzvané rozpočtové provizórium a štát by musel škrtať z výdavkov, ktoré má naplánované. „Slovensko si v ťažkých časoch nemôže dovoliť rozpočtové provizórium,“ naznačil už aj minister financií Igor Matovič (49).

Pri rozpočtovom provizóriu by mohol štát míňať iba toľko peňazí, koľko v predchádzajúcom roku. Parlament ale ešte v prvej polovičke roka schválil pomoc rodinám, vďaka čomu môže dostať matka až do 200 eur na jedno dieťa cez daňový bonus a prídavok. Nevyjde teda tento pokus pomôcť rodinám nazmar? „Sociálne výdavky majú prioritu. Tých by sa rozpočtové provizórium dotknúť nemalo. Štát ich bude vyplácať. Obmedzia sa však iné investície, napríklad do kultúry, ciest a podobne,“ vysvetlil odborník Inessu na verejné financie Radovan Ďurana.

Rodiny to však napriek tomu nemajú zďaleka vyhraté. Schvaľovaniu takzvaného prorodinného balíčka totiž predchádzal zrýchlený legislatívny proces, proti čomu namietali odborníci a prezidentka Zuzana Čaputová (49). Hlava štátu mala proti zákonu aj hmotnoprávne výhrady a preto sa v tejto téme obrátila na Ústavný súd. Ten dnes rozhodne, či bolo pri schvaľovaní prorodinného balíčka všetko s „kostolným poriadkom".

Rozpočtové provizórium však môže výrazne obmedziť iné dôležité výdavky štátu. Vláda v roku 2022 hospodári s rozpočtom 25,4 miliardy eur na výdavkovej strane, pričom na rok 2023 rátal Hegerov kabinet až s 35 miliardami eur. „Neschválenie štátneho rozpočtu by sa zásadne dotklo najmä osobnej vlakovej dopravy, dopravné výkony by sa museli zredukovať asi o polovicu. Problémy by to, samozrejme, spôsobilo aj v oblasti investícií,” informovalo ministerstvo dopravy.

Veselo to nevidí ani ministerstvo kultúry. „Pre ministerstvo kultúry by to znamenalo zrušenie dotácií na obnovu kultúrnych pamiatok, podporu živej kultúry, vydavateľskej a publikačnej činnosti, či fyzickej a informačnej debarierizácie. Tieto prostriedky sú pre mnohé subjekty a jednotlivcov často kľúčovým a fundamentálnym faktorom pre ich ďalšiu existenciu a rozvoj,“ povedala hovorkyňa ministerstva kultúry Zuzana Viciaňová s tým, že rozpočtové provizórium by im doslova zviazalo ruky aj nohy.

