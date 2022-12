Slovensku chýba politická formácia typu Európskej ľudovej strany (EPP). Ak sa spoja stredopravé liberálno-konzervatívne či konzervatívno-liberálne strany, môže to byť báza, na ktorej sa dá vybudovať silná politická alternatíva pre nadchádzajúce parlamentné voľby.

Na tlačovej konferencii na sneme strany Spolu to uviedol expremiér Mikuláš Dzurinda. Politika EPP je založená na hodnotách kresťanskej liberálnej demokracie a umierneného konzervativizmu. To môže Slovensku podľa Dzurindu významne pomôcť. Ide mu o založenie perspektívnejšieho projektu, nie o projekt na jedny voľby. "Z istej časti predčasné voľby neovplyvňujú môj projekt, ale do istej časti ho ovplyvniť môžu," poznamenal.

Dzurinda tvrdí, že pri procese tvorenia projektu nehrajú jeho osobné motívy žiadnu rolu. Personálne otázky tiež zatiaľ nerieši. "Myslím si, že jedna vec je istá už dnes. Strana Spolu má v tomto projekte svoje miesto a môže zohrať nesmierne významnú úlohu v úsilí zbaviť občanov Slovenska úzkosti z toho, že sme odkázaní či odsúdení na budúcu vládu, ktorú bude tvoriť Smer A, Smer B, hnedí či populisti," povedal Dzurinda.

V príhovore potvrdil, že sa už dva roky stretáva s mladými ľuďmi, ktorí sa chcú venovať reformnej politike. Vytvárajú projekt a myslí si, že sú na dobrej ceste. Keď bude hotový, predstaví ho širokej verejnosti. "Je potrebné sa pokúsiť vytvoriť zmysluplnú politickú alternatívu pre Slovensko tak, aby mohlo vzniknúť reformné, zodpovedné a proeurópske politické zoskupenie, ktoré sa problémom krajiny prestane vyhýbať, ale práve naopak, tieto skutočné problémy začne riešiť," skonštatoval expremiér.

Na to, či budú súčasťou projektu strany ako Za ľudí či KDH, odpovedať nevedel. Nemá však záujem rozkladať strany. "Niet pochýb o tom, že profilovo, ideovo a hodnotovo tam istý prienik byť môže, ale všetko má svoj čas," skonštatoval s tým, že to je aj dôvod, prečo nechce hovoriť o projekte ako celku, lebo je tam ešte veľa otáznikov.

Mikuláš Dzurinda sa v závere vyjadril aj k jeho prípadnej spolupráci s Luciou Ďuriš Nicholsonovou. Tej poslal poriadne tvrdý odkaz, ktorý sa jej zrejme páčiť nebude.