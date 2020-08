Na NAKA si počas tohto týždňa doslova podávajú kľučky slovenskí sudcovia a politici. Neobišlo to ani ministra hospodárstva Richarda Sulíka, ktorý bol vypovedať v súvislosti s jeho sledovaním Kočnerovým komandom. Ten keď si teraz vo väzbe prečíta, akých amatérov si najal, nebude určite od radosti skákať dva metre do výšky.

Sledovacie komando Mariana Kočnera pod vedením bývalého príslušníka SIS Petra Tótha malo okrem novinárov na muške aj politikov. Jedným z nich bol Sulík. Toho sa na NAKA pýtali, či utrpel nejakú ujmu. „Nie,“ odpovedal minister pred vyšetrovateľmi, no to, aký má zo sledovania pocit, si Kočner a spol. za uši určite nedajú.

„Len sa smial pri pohľade na fotky, že Tóthovi mali dať najprv fotokurz, lebo lepšie fotky robí aj jeho malá dcéra,“povedala Sulíkova hovorkyňa Katarína Svrčeková. No ministra prekvapila aj iná vec, ktorá je omnoho zarážajúcejšia. „Ísť sledovať niečo na oslavu 50-ky s detičkami, babkami a dedkami môže len totálny diletant,“ prezradila hovorkyňa Sulíkove slová o sledovaní komanda na oslave 50-ky.

Okrem Sulíka si Kočnerovo sledovacie komando posvietilo aj na súčasného predsedu parlamentu Borisa Kollára či ministra práce Milana Krajniaka. Podľa Kollára im odpočúvali rozhovory z áut a vyhotovovali fotky sledovaných osôb. „To je zrkadlo, aké garnitúry nám tu doteraz vládli,“ povedal pre TV Markízu Kollár.

Richard Sulík a Boris Kolár sa teraz okrem práci musia venovať aj výsluchom na NAKA, kvôli Kočnerovmu sledovaciemu komandu. Zdroj: Archív

Aj jemu mali na NAKA ukazovať fotky zo sledovania. To komentoval slovami: „Je to nepríjemné, ale mám pocit, že je to vyriešené tým, že práve beží proces v súvislosti s vraždou. Obludné je to, že Robert Fico je plne zodpovedný za to, že dovolil "uniesť" prokuratúru, políciu a dovolil vyrásť takému človeku ako Marian Kočner, ktorý Fica volal šéf.“

