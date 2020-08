Predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina) dnes vypovedal na NAKA. Informuje o tom spravodajský portál TV Markíza tvnoviny.sk, podľa ktorého mal byť Kollár sledovaný komandom Mariana Kočnera prostredníctvom Petra Tótha. To okrem novinárov sledovalo aj politikov vrátane Borisa Kollára či ministra práce Milana Krajniaka.

Sledovanie Kollára prebiehalo od roku 2017 do roku 2018. Komando malo odpočúvať rozhovory a fotografovať z áut. Pri Kollárovi ich zaujímalo, kam chodil, akým autom, s kým sa stretol a čo mal oblečené.

Kollár si myslí, že bol sledovaný kvôli jeho kritike Ficovej vlády. „Je to nepríjemné, ale mám pocit, že je to vyriešené tým, že práve beží proces v súvislosti s vraždou. Obludné je to, že Robert Fico je plne zodpovedný za to, že dovolil uniesť prokuratúru, políciu a dovolil vyrásť takému človeku ako Marian Kočner, ktorý Fica volal šéf," uviedol Kollár.