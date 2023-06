Problém s premnoženosťou medveďov nie je na Slovensku žiadnou novinkou. Zažiť to v prírode na vlastnej koži preto nemusí byť žiadna sranda. Najnovšie to zažila exministerka, poslankyňa a známa milovníčka prírody Veronika Remišová, ktorá sa stretla s medveďom zoči voči!

Ako sama na sociálnej sieti priznala, tak od tohto víkendu má plné pochopenie pre ľudí, ktorým už medvede lezú na nervy. Išla totiž so svojím psom Fredym na prechádzku po lese a meter od turistického chodníka vyrušili medveďa, ktorý driemal vo vysokej tráve: „Fredy neštekal a ja som ho nanešťastie zbadala až keď tesne vedľa mňa vyskočil namosúrene z trávy.“

Nervydrásajúci zážitok by nenechal kľudného asi naozaj nikoho. Priznala to aj Remišová, ktorá už vraj má za sebou niekoľko skautských bobríkov odvahy: „Teraz som sa fakt vyľakala na smrť, že Fredy skončí ako medvedí dezert a ja ako hlavný chod. Našťastie, maco sa zľakol tiež a s vrčaním odbehol do lesa a nechal nás na pokoji.“

Remišová zároveň priznáva, že nevie, ako by sa to skončilo, keby mal medveď viac odvahy a väčší apetít. „Milovníci prírody, dajte si na túrach pozor, sú všade!,“ odkázala Remišová ľuďom.