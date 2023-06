Remišová pred mesiacom prekvapila fotografiou, kde sedí v aute na kolenách s roztomilým pudlom. „Vezieme domov piateho člena rodiny. Radosť doma je obrovská!“ pripísala politička k fotke. Odvtedy Remišová pravidelne zverejňuje snímky s kučeravým šteniatkom s menom Fredy. „Mnohí ste sa ma pýtali, ako si počína náš nový člen rodiny. Nuž, je veľmi učenlivý, presne tak ako deti, má svoju vlastnú hlavu,“ zdôverila sa Remišová na sociálnej sieti.

Cez víkend, naopak, prekvapila snímkou, kde ju nový štvornohý kamarát sprevádza na vychádzke s rodinou. Asi najviac však líderka Za ľudí pobavila snímkou, kde s Fredym pripravuje poznámky na nedeľnú diskusnú reláciu so šéfom Smeru. „Zajtra ma čaká duel s Robertom Ficom. Fredy radí, ako na to,“ napísala Remišová.

Podľa expertov fotky so štvornohými miláčikmi sú všeobecne účinný marketingový nástroj a môžu pomôcť politikovi aj pri predvolebnej kampani. „To, že aj fotky so zvieratkami vplývajú na voličov, je fakt, ale otázka je, či v tomto momente pani Remišová niečo na svojej politickej sile s psíkom zachráni. Bola súčasťou neúspešnej vlády, ktorá nedovládla ani do predčasných volieb, preto veľké šance na reputáciu cez psíka nevidím," hovorí odborník na komunikáciu, protokol & etiketu Marek Trubač.

„To, že politici sa chcú ukázať na sociálnych sieťach a na verejnosti aj v inej ako pracovnej rovine práve cez svoje súkromie a takúto ľudskejšiu tvár, je úplne bežná vec všade na svete. Niekedy to pomáha zaujať pozornosť, inokedy ukázať emócie a cez tie si získať sympatie. Niektorým sa to podarí a niektorým nie. A to najmä vtedy, keď prezentované emócie nie sú skutočné," vysvetľuje odborník. „Možnože s väčším psom urobíte väčšie terno aj na sociálnych sieťach,“ radí Trubač na záver Remišovej.

Remišová v každom prípade nie je jedinou političkou, ktorá zverejňuje snímky so svojím domácim miláčikom. Majstrom v tomto remesle je jednoznačne predseda Hlasu-SD Peter Pellegrini, ktorý trávi voľný čas prechádzkami, na ktorých ho sprevádza jeho verný štvornohý kamarát Gery plemena veľký švajčiarsky salašnícky pes. Už priam legendárnym sa stala mačka lídra OĽaNO Igora Matoviča. Huňatý Mačiak je hviezdou internetu a hotovým influencerom, je aj vďačným námetom pre memečkárov. Svojho domáceho miláčika má aj prezidentka Zuzana Čaputová, ktorá zdieľa príbytok s čiernym labradorom Leonom.

Milovníci psov sa nájdu aj medzi saskárkami. Líder SASKY a exminister hospodárstva Richard Sulík má doma malého nemeckého špica s nezvyčajným menom – Barón von Bahnhof. Štvornohého kamaráta má už dlhé roky aj poslankyňa SaS Jana Bittó Cigániková a je ňou nemecká doga Ivy Blue. Kamaráta do dažďa má aj exministerka spravodlivosti Mária Kolíková, ktorá tiež rada zdieľa fotky so svojou Dunčou. Poslankyňu Romanu Tabák zas môžete vidieť na vychádzke so svojimi pudlíkmi Izaurou a Peny. V minulosti sa často objavoval so svojím psom Lerym aj predseda Smeru-SD Robert Fico.

