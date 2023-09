Schôdzka expremiéra a lídra strany Modrí, Most Mikuláša Dzurindu (68) s predsedom PS Michalom Šimečkom (39), o ktorej sa verejnosť nikdy nemala dozvedieť, vyvolala množstvo otáznikov. V hre môže byť aj otázka odstúpenia Modrých z volieb v prospech PS. Dzurinda to už zažil, ale vtedy bol v úplne inej pozícii.

Bolo to priateľské stretnutie, na ktorej riešili aktuálne politické témy. Takto vysvetľujú dôvod schôdzky v bratislavskom hoteli Falkensteiner jeho aktéri. „Stretli sme sa na obede, aby sme sa porozprávali o aktuálnej politickej situácii,“ odpovedal Šimečka na otázku, či sa bavili o povolebnej spolupráci, alebo odstúpení Modrých z volieb v prospech PS. Dzurinda reagoval podobne, pričom ho doplnil svojimi skúsenosťami z minulosti: „Stretávanie sa politikov a výmena názorov k normálnej politike patrí.“

Ak by hovorili aj o odstúpení Modrých z volieb, nebolo by to pre Dzurindu nič nové. Bývalý minister práce Ľudovít Kaník (58) a jeho DS odstúpili z volieb 2002 v prospech Dzurindovho SDKÚ. Po voľbách sa ale stal ministrom práce a sociálnych vecí. Jeho ďalšia strana odstúpila z volieb 2016, kedy svojim fanúšikom odporučil voliť iný pravicový subjekt. V tesných voľbách 2002 možno aj tieto neprepadnuté hlasy znamenali, že SDKÚ vytvorila koalíciu, pričom v opozícii ostali HZDS a Smer. „Ak sa z 1,5 percenta ľudí podporujúcich Dzurindu minimálne polovička rozhodne voliť PS, bude to mať pre nich pozitívny dosah. Vzhľadom na to, že v nedávnych prieskumoch sa PS ocitlo na podobnej úrovni ako Smer, môže to zmeniť aj výsledok celých volieb. Rozhodovať bude každý hlas,“ povedal politológ Radoslav Štefančík k aktuálnej situácii.

A či by dnes Kaník odporučil podobný krok Dzurindovi, aby odstúpil z volieb v prospech PS? „To nechám na nich. Myslím si, že sa rozhodnú tak, aby to bolo najlepšie pre programy a strany, ktoré reprezentujú. Predovšetkým im držím palce. Modrí majú vynikajúci program a keby sa dostali do parlamentu, tak by to bol pre Slovensko veľký prínos,“ povedal nám Kaník. To, že sa Dzurinda stretol so Šimečkom, považuje za úplne normálnu vec. V minulosti to tak vraj robili aj oni: „Diskutovali sme o problémoch, ktoré pred nami stoja. Je to úplne prirodzené.“

Modrí idú do volieb aj s Mostom, ktorého lídrom je László Sólymos (54). Ten rezignáciu v prospech niekoho iného odmieta: „Nevidím na to dôvod. My sme išli do toho s tým, že sa volieb zúčastníme.“ Aj na otázku, či neodstúpia tri dni pred voľbami, keď budú mať iba 1,5 % odpovedal odhodlane: „Uvidíme, koľko budeme mať percent vo voľbách.“

Pozrite sa v galérii, ako Dzurinda a Šimečka športujú.

