Boli objektívni a odborne pripravení, neskákali zbytočne do reči politikom, vedeli reagovať a mali debatu pevne v rukách? Ak sú na všetky tieto otázky kladné odpovede, tak to dá voličovi najlepší obraz o stranách, ktorým zvažujú dať svoj hlas. Podľa politológa Tomáša Koziaka to drvivá väčšina moderátorov zvládla veľmi dobre, no jeden vraj predsa len vyčnieval.

„Dôležité je, aby boli moderátori diskusie argumentačne pripravení a nedali si ukradnúť agendu rozhovoru,“ prízvukoval pri hodnotení Koziak. Podľa odborníka dávali niekedy šéfovia diskusie niektorým politikom aj podrývačné otázky. Za to si však vraj kandidáti do volieb 2023 mohli sami, pretože vo volebných programoch ich strán sú až absurdnosti: „Politici nabíjajú moderátorom svojimi prešľapmi, ktoré majú v programoch.“

Zaujímavosťou bolo, že každá z televízií si zvolila odlišný formát finálových relácií. Najväčšiu, za účasti až 9 lídrov strán, chcela zorganizovať Markíza. Napokon sa však v najsledovanejšej televízii postavilo pred obrazovky len sedem lídrov a jeden podpredseda strany. RTVS pre zmenu zaujala tým, že záverečné diskusie viedla až dvojica moderátorov súčasne, a to Marta Jančkárová a Marek Makara. TV JOJ a TA3 zvolili približne rovnaký model s tým, že v poslednej diskusii mali lídrov 4, resp. 5 strán. Dokonca aj štvorica šéfov kandidujúcich subjektov bola identická.

Bývalý uznávaný moderátor politických relácií Daniel Krajcer (54) sa na svojich nástupcov pozrel z dvoch uhlov pohľadu. Pozitívom pre moderátorov je, že ich pripravenosť zhodnotil veľmi kladne: „Boli dobre obsahovo a odborne pripravení. V tom nemám jedinú výhradu a všetci obstáli.“ Naopak, všetkým vyčítal spoločnú vec: „Problém bol, že moderátori spovedali hostí jednotlivo a nevytvárali priestor na diskusiu s emóciami, pri ktorej sa politik dostane z komfortnej zóny a odpovedá inému.“ Podľa Krajcera je teda škoda, že nevznikla žiadna interakcia medzi hosťami, ktorí si len odprezentovali svoje veci. „Jednotlivo svojich nástupcov hodnotiť nebudem, lebo si myslím, že z mojej pozície sa to nepatrí,“ dodal exmoderátor a zároveň exminister kultúry.

Ako dopadli v hodnotení politológa Tomáša Koziaka moderátori nájdete na druhej strane.