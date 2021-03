Sulík tvrdí, že ak to bude nutné, aj on skončí vo funkcii ministra. Zároveň povedal, že možno by bolo dobré, keby nikto z lídrov koaličných strán vo vláde nebol. Sulík však nežiadal odchod predsedníčky strany Za ľudí Veroniky Remišovej z ministerského kresla. Ona so svojou stranou však žiada, aby zo svojich postov odišiel tak Matovič, ako aj Sulík.

Fico sa na začiatku brífingu obul do celej koalície: „Vyhrali voľby na klamstvách. Pri tvorbe vlády si všetci koaliční partneri zatvárali oči pred tým, že Matovič je blázon. Za súčasnú situáciu nesú všetci plnú zodpovednosť.“ Podľa Fica nie je správne, že koalícia nemá za bývalého ministra zdravotníctva Marka Krajčího okamžitú náhradu. Rezort zdravotníctva je totiž podľa expremiéra aktuálne najdôležitejší.

Ľavičiari sa preto rozhodli k ráznemu kroku. Chcú, aby parlament zajtra prijal vážne uznesenie. „Národná rada žiada troch najvyšších ústavných činiteľov (prezidentka Zuzana Čaputová, predseda parlamentu Boris Kollár a premiér Igor Matovič, pozn. red.), aby okamžite predstúpili pred občanov Slovenskej republiky a informovali ich o stave, v ktorom sa nachádza Slovensko,“ povedal Fico s tým, že informácie by sa mali týkať ochrany zdravia, núdzového režimu, kompenzácií pre ľudí a informácií, čo sa bude diať po 21. marci, keď sa skončí núdzový stav.