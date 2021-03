Tlačová konferencia je reakciou na aktuálne žiadosti rekonštrukcie vlády.

"Sme smutní a bojíme sa, čo bude s touto krajinou," začal tlačovú konferenciu Robert Fico. Slovensko označil za testovací ostrov všetkých defektov demokracie, ktoré existujú.

"Táto vládna koalícia je výsledkom manipulovania verejnou mienkou a je zložená z neskúsených, hlúpych ľudí," pokračoval tvrdými slovami. "Na jej čele stojí blázon," doplnil. Podľa expremiéra platíme daň v počte 7000 mŕtvych na COVID-19 a vláda nemá reálny plán.

"Naša hlúpa a nevzdelaná koalícia si dala voľno do stredy budúceho týždňa, lebo sa potrebujú vysomáriť," pokračoval. Apeloval na to, že premiér a ministri nemyslia na pandémiu koronavírusu a na tisícky mŕtvych ľudí. Tvrdí, že dobré návrhy zákona opozícia podporí a podľa neho rekonštrukcia vlády nikomu nepomôže. "Je to čistá katastrofa," dodal.

Vládu prirovnal k opiciam v Afrike. "Viete, v Afrike žije jeden kmeň šimpanzov, tie sa stretnú na jednom strome a zistia, že sa musia pobiť o ovocie. Najprv sa pohádajú, a potom problém vyriešia skupinovým sexom. A asi toto je riešenie, ktoré vláda potrebuje," nakladal na súčasnú vládu.

Okrem toho sa pustil do premiéra v súvislosti so zatýkaním Moniky Jankovskej. Podľa neho týmto krokom Matovič len prekryl pandémiu koronavírusu a koaličnú krízu. "Toto šialenstvo musí skončiť, ja som na sto percent presvedčený, že za jej opätovným zatknutím stojí Matovič," vyhlásil. "Tak ako v Českej republike povedali novinári, konkrétne mladý Pavel Novotný, že tú Ivetu Bartošovú zabijú, tak toto sa snažia urobiť s Jankovskou. Dôrazne protestujem proti týmto fašistickým metódam!"uzavrel.

"Slovenská pravica jednoducho vládnuť nevie. Nezaujímajú ju protesty a mŕtvi ľudia a prijíma si svoje fanatické predstavy vládnutia. Takáto zgerba sa uzavrela v slonovinovej veži, kým národ umiera," nadviazal na Fica Ľuboš Blaha (41).

Pokračoval s tým, že chce stabilizovať republiku a plánuju národu podať pomocnú ruku. Taktiež nechcú riešiť koaličnú krízu, ale kritizoval nákup vakcíny Sputnik V, a to, že nemáme experimentálne formy liečby koronavírusu. "Jediný, kto má rozum v tejto krajine je opozícia. Lebo len my sa snažíme chrániť ľudí na Slovensku," uzavrel Blaha.

Smer-SD vyhlásil, že na referende majú vyzbieraných už viac ako polovicu podpisov a podpredseda Ladislav Kamenický (50) ostro skritizoval nákup antigénových testov za 140 miliónov eur. "Okrem toho sa pýtame, akú pomoc ide vláda urobiť pre mestá a obce?" položil otázku Kamenický. Podľa jeho informácií vláda ani za rok 2020, ani za rok 2021 nepomohla a nemá peniaze kvôli koronavírusu. "Pri našej vláde starostovia dostávali dotácie na opravu," dodal.

Robert Fico vyzval na konci tlačovej besedy koalíciu aby "zliezla z tých stromov" a ak to nevie robiť, nech odtiaľ kompletne odíde.