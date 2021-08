Pod Petrom Kažimírom sa vraj začína triasť stolička! Výpovede kajúcnikov v kauze Mýtnik jasne naznačujú, že jeho bývalí podriadení mali brať obrovské úplatky pri štátnych zákazkách v čase, keď bol ministrom financií. Exšéf Finančnej správy (FS) František Imrecze (49), ktorého do funkcie vymenoval práve Kažimír, je obvinený v súvislosti s netransparentnými obstarávaniami FS. Podľa vyšetrovateľa mala väčšinu súťaží vyhrávať firma Allexis, ktorá je prepojená na oligarchov Jozefa Brhela či Michala Suchobu, ktorí sú tiež obvinení v kauze Mýtnik.

Lenka Wittenbergerová nahradila Imreczeho vo funkcii v roku 2018 a momentálne tiež čelí obvineniam v korupcii a k časti informácií sa priznala. Podpredseda koaličnej strany Za ľudí Juraj Šeliga (30) jednoznačne spája korupciu na FS s jej vtedajším nadriadeným ministrom Kažimírom. „To bolo za jeho ministrovania a ‚pod jeho očami’, keď prebiehal korupčný ‚útok’ na štátnu kasu. Všetci, ktorí sa priznali alebo sú obvinení, boli podriadení a pod politickým patronátom Petra Kažimíra," naznačuje poslanec Národnej rady.

Peter Kažimír a František Imrecze. Zdroj: TASR

Správy o odchode Kažimíra z funkcie poňal po svojom aj predseda Smeru Robert Fico (56), ktorý verejne vyhlásil, kto má podľa neho obsadiť stoličku Kažimíra. Bývalý premiér uviedol, že novým šéfom NBS má byť minister financií z čias Radičovej a Dzurindovej vlády Ivan Mikloš (61). Vládna koalícia a samotný Mikloš tieto informácie zásadne odmietajú.

Koalícia však nemá právomoci na odvolávanie guvernéra Národnej banky. Podozrenia z korupčných činností nie sú dostatočným dôvodom na odchod z čela Národnej banky, nasvedčuje kauza, ktorá sa odohrala v roku 2019 v Lotyšsku. Úrady pobaltskej krajiny vtedy obvinili šéfa Národnej banky Ilmārsa Rimšēvičsa z korupcie a odstránili ho od vykonávania funkcie. Súd EÚ však rozhodol, že toto je v rozpore s Európskou legislatívou a Rimšēvičsa vrátil na čelo banky. Vo funkcii však nepokračoval dlho, keď o niekoľko mesiacov neuspel vo voľbách na nové funkčné obdobie.

Odvolať Kažimíra z pozície šéfa NBS zo zákona bude ťažko, keď neexistuje priama súvislosť medzi jeho potenciálnym konaním a možnosťou odvolania sa, hovorí politológ Radoslav Štefančík. Funkčné obdobie mu trvá do konca mája 2025. Ide do tuhého... „To znamená, že Peter Kažimír by musel odstúpiť zo svojej pozície sám. A to sa nepredpokladá. Patrí k tej starej generácii politikov, ktorí nesľubovali nejakú novú politickú kultúru."