Strana Hlas a jej predseda Peter Pellegrini mali tlačovú konferenciu len pár hodín potom, ako portál aktuality.sk zverejnil informácie o tom, že bývalý premiér Pellegrini figuruje v kauze Mýtnik. Proti nemu majú vypovedať exšéf Finančnej správy František Imrecze a podnikateľ Michal Suchoba. Podľa nich mal vtedajší štátny tajomník Pellegrini žiadať úplatok za zmenu zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice vo výške 150-tisíc eur.

Pellegrini tieto informácie označil za klamstvá a zásadne odmietol, že sa niečo také stalo. Dodal, že nepozná obsah výpovede Suchobu či Imreczeho a trval na tom, že medializované informácie sú nepravdivé. "Pánovi Imreczemu môžem povedať, že nič také, o čom vo svojej údajnej výpovedi rozpráva, sa nikdy nestalo. Od pána Imreczeho ani od nikoho iného som nikdy nič nepožadoval. Žiadnu výhodu, žiadnu finančnú odmenu. Vnímam tú jeho výpoveď a jej únik ako nástroj politického boja. Riadený boj Igora Matoviča s cieľom pošpiniť predstaviteľa opozície. Ide o politický súboj, nie o trestnoprávny. To čo uniklo do médií, je klamstvo a lož," povedal šéf Hlasu. Bližšie sa k veci vyjadrovať nechcel. "Toto citujete zo spisu, je nebudem na tlačovej konferencii na nič z toho odpovedať. Ja som sa so Suchobom nestretol, s Výbohom som sa nestretol, nikdy som ho nežiadal vôbec o nič a pán Imrecze neviem prečo o tom rozpráva," reagoval Pellegrini na otázky novinárov.

Veľkú časť tlačovej konferencie predseda opozičnej strany venoval téme únikov informácií o vyšetrovaní veľkých káuz do médií. "Pýtam sa prezidenta Policajného zboru a ministra vnútra, ktorí deklarovali, že k takýmto unikom už nesmie dochádzať, pretože sú často zneužívané. Žiaľ, aj v tomto prípade to vnímam, že uniknuté výpovede presne slúžia na ten účel, na čo slúžiť majú," uviedol. Podľa Pellegriniho za tým môže stáť minister financií a predseda hnutia OĽaNO Igor Matovič. "Myslím si, že aj to, o čom dnes hovoríme, je dielom Igora Matoviča a skupinky ľudí okolo neho, ktorú on ťahá za nitky," povedal predseda Hlasu.

Divil sa, že novinári sa dostali do obsahu výpovede kajúcnikov, keď samotný Pellegrini ich nevidel a nečítal. "Chcem vyhlásiť, že mne osobne nie sú známe výpovede ani jedného, ani druhého. Obsah výpovede týchto ľudí vôbec nepoznám a neviem, o čom hovoria. Na druhej strane je veľmi zaujímavé, že slovenské médiá už tieto výpovede asi majú, pretože ich citujú a informujú verejnosť o rôznych podozreniach ako o hotovej veci," povedal. Novinári reagovali s tým, že dostať sa k podobným informáciám je ich práca, s čím Pellegrini nesúhlasil. "Unikajú zo spisov veci, ktoré sa potom zverejňujú. Neviem, čo to je, podľa zákona to nesmie byť. Myslím si, že pokiaľ by našli spis u vás, tak čelíte trestnému stíhaniu aj ak ste novinár, pretože skadiaľ mate utajovanú dokumentáciu," zhrnul.

Na záver tlačovej besedy dodal, že neočakáva, že poňho príde NAKA, lebo sa považuje za nevinného.