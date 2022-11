To, že minister financií Igor Matovič (49) nie je práve najlepší kamarát s tímlíderkou SaS pre zdravotníctvo Jankou Bittó Cigánikovou (39), je všeobecne známe. Ale to, čo sa udialo počas ich rozhovoru v relácii Na hrane v TV JOJ sa len tak nevidí. Debata k vážnej téme zdravotníctva sa zvrhla až do podania trestného oznámenia! Situácia sa zaujímavo vyvíjala aj po relácii.

Celé Slovensko s napätím očakáva, ako sa vyrieši situácia s lekármi vo výpovednej lehote. Ak sa vláda nedohodne s Lekárskym odborovým združením (LOZ), môže to znamenať kolaps zdravotníctva. K tejto téme bol preto do relácie pozvaný Matovič, ktorý s odborármi vyjednáva a bývala predsedníčka zdravotníckeho výboru NR SR Bittó Cigániková. Po tom ako Matovič povedal, že onedlho predstaví ďalší nápad, ho poslankyňa zastavila. „Analytici nám dávno hovorili, že platy lekárom treba zvýšiť. Vtedy nie, lebo Lengvarský nedovolil vakcínu Sputnik a treba ho trestať,“ povedala liberálka, čím odštartovala slovnú prestrelku.

„Ako môžeš tak klamať?“ spýtal sa Matovič. Bittó Cigániková sa nedala a kontrovala: „Prosím ťa, Igor, upokoj sa. Nechaj ma dohovoriť. Daj si lieky a čakaj.“ Matovič jej to však drsne opätoval: „Si primitívna.“ Po tom, čo sa poslankyňa ohradila, aby ju minister neurážal, svoje slová zopakoval s tým, že to urážka nie je. Na to ho Bittó Cigániková potľapkala po pleci ako psíka a povedala: „Dobre, môj. Dobre.“

Vyvrcholenie však prišlo onedlho. Matovič označil liberálku za klamárku a tvrdil, že sa vyjadruje primitívne a vulgárne: „Je mi trápne, keď to hovorí lobistka Penty.“ To už poslankyňa nevydržala, spolu diskutujúceho vyzvala, aby sa jej pozrel do očí a nazvala ho úbožiakom a chudákom. Následne oznámila, že na Matoviča podá trestné oznámenie!

