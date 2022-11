Mali sa baviť o problémoch zdravotníkov, napokon to vyústilo až do totálnych nadávok. Človek by si mohol myslieť, že sleduje krčmovú debatu. To presne predviedol minister financií a šéf OĽANO Igor Matovič spolu s tímlíderkou SaS pre zdravotníctvo Jankou Bittó Cigánikovou. Tá dokonca avizuje trestné oznámenie na ministra!

V diskusnej relácii TV JOJ Na hrane to vrelo, ako ešte asi nikdy. Niekdajší koaliční partneri sa do seba pustili naozaj rázne a servítku si pred ústa nedávali. Moderátorka sa na úvod diskusie spýtala oboch aktérov, či sa nechcú za nedávne vyjadrenia voči sebe ospravedlniť. Financmajster sa otázke vyhol. „Chcem sa ospravedlniť ľuďom, že sme na začiatku neodhadli, čo je Matovič zač,“ reagovala ostro Bittó Cigániková.

To bol ale len začiatok. Minister financií načrtol svoj plán, ako prilákať lekárov zo susedných krajín cez náborový príplatok, aby prišli pracovať na Slovensko. Detaily ale nechcel konkretizovať. „Ja sa chytám za hlavu. Nemôžeme robiť niečo normálne? Analytici nám tu hovorili už dávno, že treba zvýšiť platy lekárom. Vtedy nie, lebo Lengvarský nedovolil vakcínu Sputnik a treba ho trestať,“ povedala liberálka. To už ale Matovič nevydržal a skočil jej do reči: „Ako môžeš tak klamať?“

Bittó Cigániková si to ale nenechala páčiť: „Prosím Ťa, Igor, ukľudni sa. Nechaj ma dohovoriť. Daj si lieky a čakaj.“ Matovič jej to ale drsne opätoval: „Si primitívna.“ A tam to ani zďaleka neskončilo. „Necháš ma dohovoriť, alebo ideš ešte urážať?,“ spýtala sa liberálka. Odpoveď na seba nenechala dlho čakať: „To nie je urážka, to je pravda.“ Na to ho Bittó Cigániková potľapkala po pleci doslova ako psíka a povedala: „Dobre môj. Dobre.“

Liberálka Matovičov nový plán ešte nevidela a preto sa k nemu nevedela vyjadriť. Podotkla ale, že to môže byť ďalšia "atómovka", ktorá sa zas podľa jej slov nemusí šéfovi OĽANO podariť, ako napríklad očkovacia lotéria: „Nesúhlasím s tým, aby Matovič pobral ľuďom peniaze (na daniach, poznámka redakcie) a rozhadzoval ich. Ja neviem, čo ho zas o druhej v noci napadlo a neprediskutoval to s nemocnicami, lekármi, odborníkmi, odborármi. To mi lezie na nervy, lebo zas to bude kravina, ako všetko, čo doteraz urobil.“

Matovič sa ale nedal a kontroval. Podľa neho liberálka klame, vyjadruje sa primitívne a doslova vulgárne: „Je mi trápne, keď to hovorí lobistka Penty.“ Bittó Cigániková sa ohradila so slovami, ako si toto šéf OĽANO dovoľuje.

Poznámka redakcie: Plus JEDEN DEŇ aj web pluska.sk patria do portfólia spoločnosti News and Media Holding, ktorú vlastní skupina Penta.

