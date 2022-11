Bittó Cigániková informovala o zásadnom rozhodnutí na sociálnej sieti. Prišiel vraj čas, keď jej „malé" deti vyrástli tak, že potrebuje každé svoju izbičku: „A tak sa náš milovaný bytík musí stať domovom pre niekoho iného.“ Podľa poslankyne je to ideálne bývanie a bude sa im ťažko odchádzať, no zmena je vraj nevyhnutná. „Členom našej rodiny je aj 55-kilová doga, ktorá potrebuje svoj priestor,“ povedala pre Plus JEDEN DEŇ tímlíderka SaS.

Jej 3-izbový byt s rozlohou 100,68 m2, ktorý je na predaj, sa nachádza v tichej lokalite na Olbrachtovej ulici v bratislavskom Novom Meste. Pozostáva z predsiene, obývačky prepojenej s kuchyňou, 2 nepriechodných izieb, povaly, kúpeľne a WC. Nový vlastník krásneho bytu sa môže tešiť aj na záhradku, ktorú má Bittó Cigániková pod bytovkou. „Záhradka je naša osobná. My sme ju vytvorili na pozemku, ktorý bol nevyužitý a v zlom stave. Investovali sme do neho a vybavili sme si k tomu možnosť využívania,“ ozrejmila poslankyňa, ktorá za byt pýta 329-tisíc eur.

Poslankyňa má dnes navyše už jasno, kam budú smerovať kroky jej rodiny: „Máme už niečo vyhliadnuté, zrejme to bude menší domček.“ S manželom by im neprekážal ani byt s veľkou terasou, ale dom to zatiaľ vyhráva. Záhradka je totiž podmienkou. „Nebude to nič veľké vzhľadom na ceny v Bratislave,“ uzavrela Bittó Cigániková.

Aké výhody má ešte súčasné bývanie Bittó Cigánikovej? Podľa jej slov sú to skvelí susedia, uzavretá komunita, tiché prostredie plné zelene a aj tak blízko centra, vlastná záhradka, potraviny priamo dole v ich bráne, bezproblémové parkovanie aj pre viac áut, kompletná občianska vybavenosť vrátane školy, škôlky a ihrísk. „Keby sme nemuseli, tak nikam nejdeme. Ale musíme. Bytík predávame so zariadením, len sa nasťahovať,“ dodala Bittó Cigániková.

Pozrite sa v galérii, aký krásny byt Janka Bittó Cigániková a jej rodina opúšťajú.