K Orbánovým výrokom sa vyjadril aj Danko: Toto by sa skúsenému politikovi nemalo stávať, tvrdí!

Maďarský premiér Viktor Orbán to svojimi vyjadreniami "o odtrhnutom Slovensku" prehnal. Uviedol to predseda mimoparlamentnej SNS Andrej Danko. "Verím, že to boli slová v emóciách. Hoci tak skúsenému politikovi by sa to nemalo stávať," podotkol.