Blesákovú poznajú televízni diváci ako recepčnú Moniku, no pamätať si ju môžu aj ako Nataly zo seriálu Panelák, kde už jednu svadbu absolvovala. Tentoraz sa pošťastilo herečke aj v súkromí a vzala si snúbenca Mateja. Ako prezradila pred časom Markíze, svadbu už po pandémii viac odkladať nechceli, a tak svoju lásku spečatili.

Petra Blesáková (vľavo) ako milenka Masláka v seriáli Panelák. Zdroj: archív

Dvojica sa zosobášila v Trnave a na obrad sa priviezla vo veteráne. „Nebyť mojej sestry, ktorá je svadobná fotografka, a keďže nemám veľmi čas, celú organizáciu svadby som prenechala na ňu. Bez nej by svadba nebola. Naplánovala to do detailov, len nie vždy sa to presne dá. Vždy príde nepredvídateľná udalosť, ako sa stala aj nám (smiech). Hneď v úvode dňa môj už manžel stratil telefón. Pred obradom sme ho hľadali, no nenašli, keďže ho asi zabudol na streche auta a skončil niekde na diaľnici (smiech). To bola taká malá nepríjemnosť, inak potom všetko išlo hladko,“ prezradila Blesáková v Teleráne.

Svadbu si vyskúšala najprv v seriáli. Zdroj: Instagram/tv joj

No nie až tak úplne hladko. To ešte obaja netušili, čo nastane v kostole. „Mala som šaty strihu morská panna. Do kostola som chcela ísť zahalená, tam som mala sukničku a pod šatami takú telovú látku, lebo šaty boli priesvitné a nechcela som, aby mi v kostole bolo vidieť nohy. Potom po obrade som to postupne zhadzovala (smiech). No a v úvode sa mi stal trapas. Keď som vchádzala do kostola, pristúpila som si šaty, ako som išla po schodoch a odopla sa mi suknička. Všetky oči na mne, ako vchádzam. Snažila som sa to zapnúť, chvalabohu, po chvíľke sa mi to podarilo. No mala som obrovskú trému,“ netajila sa Petra.

Petra sa vydala a bola z nej takáto nádherná nevesta! Zdroj: https://www.instagram.com/djptrnava/

Zaujímavé však je, ako sa táto dvojica spoznala. „Spoznali sme sa v banke. On bol mojím osobným bankárom. Riešila som tam, samozrejme, nejaké veci okolo financií a často navštevoval divadlo. A potom už prišiel ten moment, keď sme sa začali stretávať častejšie, písať si. Prekvapil ma, keď prišiel na javisko po predstavení s obrovskou kyticou. Bola som zaskočená a milo prekvapená, že nabral tú odvahu. Pre mňa to bol veľmi silný moment a od toho dňa sme oficiálne spolu,“ vyznala sa nedávno pre TV Markíza s tým, že na budúcom manželovi ju upútal aj jeho humor.

„Zaujal ma najmä humorom. Prišla som riešiť niečo do banky, na hlave som mala menší úraz, takú jazvičku, tak sa ma opýtal, či v divadle skúšame Harryho Pottera (smiech). Týmto ma zaujal, lebo Pottera mám veľmi rada. No a potom sme sa častejšie stretávali a potom to prišlo. Raz, keď som ho vnímala už ako kamaráta, zvítali sme sa, že som ho pobozkala na líce. Ostal ako obarený a povedal, že toto ešte od klientky nezažil. Všetci si ho doberali a ja som utekala preč (smiech),“ dodala.



