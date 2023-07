"Ak by Spojené štáty povedali, že chcú mier, tak by vojna mohla skončiť už zajtra ráno," povedal Orbán, podľa ktorého však na summite NATO vo Vilniuse nebola zodpovedaná otázka, prečo Washington nechce mier.

Maďarský ministerský predseda uviedol, že chápe postoj Zelenského, ktorý bojuje za zachovanie svojho národa a konflikt vníma iba svojím pohľadom. "Ak by sme ale dali na jeho slová, dostali by sme sa do tretej svetovej vojny," varoval Orbán a pripomenul, že Ukrajina nebola prijatá do NATO, pretože je vo vojne.

Litovský prezident Gitanas Nauséda (vľavo) a generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg (vpravo) vítajú maďarského premiéra Viktora Orbána (uprostred) počas jeho príchodu na summit NATO vo Vilniuse 11. júla 2023. Zdroj: Pavel Golovkin

Premiér sa v rozhovore kriticky vyjadril k štýlu komunikácie a udržiavania vzťahov Ukrajincov. "Ak máte problémy a požiadate o pomoc, mali by ste sa správať slušne," povedal a dodal, že pre Ukrajincov to však neplatí.

"Sú agresívni a vydierajú. Denne tam zomierajú stovky a tisícky ľudí, čelia otázkam života a smrti. Svet je tam iný ako u nás, ale my by sme nemali prijať ich uhol pohľadu," poznamenal Orbán.

Stretnutie predsedov vlád krajín Vyšehradskej štvorky (V4) v Bratislave 26. júna 2023. Samit premiérov bude zavŕšením ročného predsedníctva Slovenska vo V4, ktoré sa skončí 30. júna. Zdroj: Martin Baumann

Podľa jeho slov ten, kto dodáva zbrane, je zapojený do vojny. V súvislosti so summitom vo Vilniuse konštatoval, že Ukrajina nebola prijatá do NATO, a že Ukrajina sa nepriblížila k mieru.

"Dochádza k eskalácii. Západné štáty, najmä USA, podporujú Ukrajinu zbraňami," vytkol predseda maďarskej vlády.