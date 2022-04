ODOVZDANIE systému S-300 OPOZÍCIA považuje za ZAPOJENIE SA DO VOJNY. Žiadajú DEMISIU HEGERA ×

Slovensko darovalo Ukrajine systém protivzdušnej obrany S-300. Potvrdil to premiér Eduard Heger (OĽANO). Kým koalícia krok predsedu vlády chváli, opozícia tvrdí, že je to priame zapojenie sa do vojny.