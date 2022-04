Dostal druhú šancu! Predseda vlády SR Eduard Heger vo štvrtok (7. 4.) odcestuje do Kyjeva, kde sa stretne s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským. Na návštevu pojde spolu s predsedníčkou Európskej komisie Ursulou von der Leyenovou.

Premiér po rokovaní vlády poznamenal, že do Kyjeva odcestuje zajtra večer, bližšie informácie sľubil neskôr. Do ukrajinského hlavného mesta sa rozhodol vycestovať približne týždeň potom, ako z Kyjeva a z jeho okolia ustúpili ruskí vojaci.

Nie je to tak dávno, čo pre obdobnú situáciu zažil premiér SR obrovskú vlnu kritiky preto, že sa rozhodol nevycestovať do Kyjeva, kým premiéri Česka, Poľska a Slovinska dané riziko podstúpili. Do Kyjeva cestovali vlakom z Poľska.



Slovenský predseda vlády vtedy ponuku odmietol. Podľa jeho hovorkyne Ľubice Janíkovej tak spravil po konzultácii s bezpečnostnými zložkami, ktoré mu to vyslovene neodporučili.

"Môj postoj k Ukrajine sa nemení, musíme jej naďalej výrazne pomôcť, aby došlo k zastaveniu vojny," dodal s tým, že hlavnú úlohu v jeho rozhodovaní nezohral strach. Ak by však opäť dostal takúto pozvánku, zrejme by to prehodnotil. "Mrzí ma, že to niektorí ľudia berú ako sklamanie, čas už však nevrátim späť," dodal.

Predsedníčka Európskej komisie a šéf diplomacie Josep Borrell sa tento týždeň v Kyjeve stretnú s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským. Oznámil to hovorca EK Eric Mamer. "Stretnutie (v Kyjeve) sa uskutoční pred podujatím Stand Up For Ukraine, ktoré bude v sobotu vo Varšave," uviedol Mamer.

Minulý týždeň v piatok navštívila Ukrajinu predsedníčka Európskeho parlamentu (EP) Roberta Metsolová, ktorá v Kyjeve deklarovala ochotu EÚ pri obnove krajiny po skončení ruskej invázie.