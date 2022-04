Po tom, čo v marci navštívili Ukrajinu Česka, Poľska a Slovinska čelil slovenský premiér Eduard Heger (OĽANO) kritike, že sa na ich ceste do Kyjeva nezúčastnil. Dnes oznámil, že sa do hlavného ukrajinského mesta vydáva už zajtra, a to s predsedníčkou Európskej komisie Ursulou von der Leyenovou.

Eduard Heger vycestuje zajtra do Kyjeva na návštevu ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského. Oznámil to dnes na tlačovej konferencii.

"Nejdem si tam naprávať renomé," uviedol Heger na otázku, ktorá sa týkala jeho neúčasti na marcovej návšteve Zelenského premiérmi Česka, Poľska a Slovinska. Premiér tvrdí, že prezidentovi Zelenskému ide predstaviť body slovenskej pomoci Ukrajine.

Zároveň potvrdil, že ide o jeho prvú zahraničnú cestu v nepriestreľnej veste a označil to za "paradox tejto doby". Nijako špeciálne sa na cestu do štátu, v ktorom zúri vojna, nepripravoval. Strach však podľa vlastných slov nemá.

"Pre Slovensko je kľúčové, aby malo stabilných a prosperujúcich susedov," povedal Heger a dodal, že je dobré, ak má akákoľvek krajina priateľské vzťahy so svojimi susedmi. Preto je podľa neho dôležité, aby Ukrajina bola stabilný a prosperujúci sused. "Ak by ruská armáda uspela tak, ako plánovala - v priebehu pár dní - tak by dnes už Ukrajina nebola demokratická krajina."

Heger tiež vyzdvihol boj Ukrajincov, ktorý podľa jeho slov bojujú za svoju slobodu, ale "v skutočnosti bojujú za nás."

Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová, Eduard Heger a šéf úniovej diplomacie Josep Borell sa vydajú do Kyjeva v piatok. Plánovanú návštevu potvrdil aj Zelenského hovorca Serhij Nykyforov.

TASR správu prevzala od agentúry Reuters. Nykyforov odmietol z bezpečnostných dôvodov poskytnúť médiám bližšie informácie týkajúce sa stretnutia ukrajinského prezidenta a predsedníčky EK.

Hovorca EK Eric Mamer v utorok oznámil, že Leyenová v priebehu týždňa vycestuje do Kyjeva spolu so šéfom úniovej diplomacie Josepom Borrellom. Do Kyjeva s nimi vo štvrtok pocestuje aj slovenský premiér Eduard Heger, ktorý to oznámil v stredu po rokovaní vlády.

Na Ukrajinu sa ešte v marci vydali i premiéri Česka, Poľska a Slovinska. Petr Fiala, Mateusz Morawiecki a Janez Janša tam cestovali vlakom z Poľska.

