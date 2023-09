Sme iba piatou krajinou, ktorá splnila ciele, aby mohla požiadať o tretiu platbu. „Aj Slovensko vie byť v niečom medzi lídrami v Európskej únii,“ povedal Ódor. Podpredsedníčka vlády Lívia Vašáková (46) upresnila, ako dobre sme na tom s čerpaním: „Po vyplatení bude mať Slovensko doma už dve miliardy, čo je jedna tretina z celej alokácie Plánu obnovy.“ Ak by Slovensko postupovalo takto dobre v každej oblasti, tak by sme podľa Vašákovej nemuseli byť druhou najchudobnejšou krajinou Európskej únie.

V rámci tretej žiadosti o platbu bolo splnených 27 cieľov v oblastiach zelenej ekonomiky, školstva, vedy, výskumu, inovácií a efektívnej verejnej správy a digitalizácie. „Máme tu zelené opatrenia na obnovu rodinných domov, ale aj tie na vzdelávanie, výkonnostné zmluvy na univerzitách a systém hodnotenia vedeckého výskumu,“ povedala Vašáková s tým, že ohlásili štvrtú jednoduchšiu výzvu v schéme ´Obnov dom´.

„Športovou terminológiou je to tak, že končíme prvú tretinu. My sme boli štvrtý útok (prvé boli predchádzajúce vlády, pozn. redakcie), ale urobili sme všetko preto, aby sme úlohu zvládli,“ dodal Ódor so svojským humorom. Doteraz bolo z plánu obnovy vyhlásených celkovo 85 výziev za 2,37 miliardy eur. Uzavretých bolo 47 výziev v objeme 1,25 miliardy eur.

