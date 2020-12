Bývalý elitný vyšetrovateľ Jozef Šátek tvrdí, že exsudkyňa a bývalá štátna tajomníčka Monika Jankovská síce začala vypovedať, ale z jej strany je to skôr iba hra. Rozhodla sa vraj ponúknuť iba časť svojich „vedomostí“ a pokúša sa vykúpiť z väzby. Ak chce niečo v hre naozaj získať, mala by vraj "natierať" vysoko postavených komplicov. V hre sú podľa Šáteka veľmi dôležité mená!

Jankovská sa pred vyšetrovateľmi k skutkom síce priznala, no vyrozprávala ich vlastnou optikou. Pri viacerých trestných činoch to dokonca pripomína skôr jej vyviňovanie. Na niektoré rozhovory, ktoré majú znaky korupcie, si nespomína a pri dôležitých ľuďoch ako Robert Fico tvrdí, že sa k zmenkách nevyjadril, aj keď došla za ním s tým, že ich rieši. „K usvedčovaniu spolupáchateľov pristupuje pragmaticky a preto selektívne,“ napísal Šátek na sociálnej sieti a poukázal na to, čo tým obvinená sleduje.

Situáciu okolo Jankovskej prirovnal k veľkej hre: „Jankovská si necháva skryté žolíky. Ona vie, že ich má a oni vedia, že ich môže vytiahnuť. Očakáva protislužbu a oni vedia, že ju musia poskytnúť.“ Odborník však poukazuje na to, že karty nerozdáva Jankovská ani "ohrození", ale polícia! Podľa Šáteka by vyšetrovatelia mali do Jankovskej hry zapojiť ďalších významných hráčov: „Prinútia tým prehodnocovať pôvodným hráčom svoje vklady a budú ohrození iní, zatiaľ v pozadí stojaci hráči. Potom sa hra dostane na vyšší level.“

Jankovská sa podľa odborníka nemôže vykúpiť tým, čo je už známe: „Musí začať hrať novú hru o hlavy významných komplicov.“ Novú hru vraj komplikuje, že jej bývalí politickí partneri začali živiť myšlienku o predčasných voľbách. „Je to jeden z pokusov naznačiť jej, že komplici na ňu myslia a chcú zachrániť z rozpadávajúceho sa systému všetko a všetkých, čo za niečo stoja,“ myslí si Šátek.

Krehkosť celej situácie vraj závisí aj od ostatných obvinených, ktorí toho vedia viac ako dosť. Šátek medzi inými spomenul Mariana Kočnera, Zoroslava Kollára, Norberta Bödöra a obvinených bývalých policajných funkcionárov. „A to ešte nedošlo na takých, ako je Trnka, Počiatek, Kaliňák a celý strapec oligarchov,“ dodáva Šátek s tým, že najskôr treba pochopiť bývalý systém a potom paralyzovať jednotlivých hráčov.

