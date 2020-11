Bývalá štátna tajomníčka Monika Jankovská (49) sa rozhodla spolupracovať s políciou a pred vyšetrovateľmi sa priznala k trestným činom! Obvinená je už od akcie Búrka, ktorá prebehla ešte v marci tohto roku, no vtedy svoju vinu odmietala. Teraz sa priznala nielen k veciam z Búrky, ale aj z nedávnej policajnej akcie Víchrica!

Eskorta priniesla Jankovskú na NAKA v Nitre v utorok v ranných hodinách a už vtedy bolo známe, že začne rozprávať. Po hodinách výpovede to potvrdil jej obhajca Peter Erdős: „Rozhodla sa vypovedať a priznať sa k svojej trestnej činnosti.“ Podľa obhajcu vypovedala jeho klientka rozsiahlo k tým skutkom, ktoré sú jej kladené za vinu. Erdős sa však nechcel vyjadriť k tomu, či Jankovská komunikovala alebo sa stretávala s obvineným Marianom Kočnerom (57), čo pri svojom odchode z funkcie štátnej tajomníčky odmietala. „Nemôžem sa vyjadrovať k obsahu výsluchu,“ povedal Erdős.

„Proti mojej klientke bolo vznesené obvinenie aj v akcii Víchrica, kde máme skutok Eco-Invest,“ doplnil obhajca. V prípade Eco-Invest Jankovskú obvinili zo zločinu zasahovania do nezávislosti súdu. Bývalá štátna tajomníčka mala sudkyňu Miriam Repákovú požiadať, aby určila termín pojednávania na ňou stanovený dátum a aby žalobu zamietla. V akcii Búrka je Jankovská obvinená zo zločinu prijímania úplatku a z podplácania v troch rôznych kauzách, pričom v každej z nich figuruje Kočner. Najznámejšou je kauza zmenky. „Priznala aj skutky z trestného činu korupcie, ale nie tak, ako sú popísané v kauze zmenky,“ povedal Jankovskej obhajca.

„Teraz však nie je na mieste baviť sa o prípadných dohodách,“ povedal Erdős o možnej dohode Jankovskej s políciou o tom, že by jej hrozila nižšia trestná sadzba. Bývalý vyšetrovateľ Peter Vačok však povedal, ako to vo všeobecnosti býva: „Zákon vyslovene uvádza, že v prípade, ak sa niekto prizná, dokonca napomôže k objasneniu trestného činu, tak sa na to prihliada pri ukladaní druhu a výmery trestu.“

Jankovskej obhajca však povedal aj ďalšie prekvapujúce slová: „Zároveň úprimne oľutovala svoje konanie a v rámci výpovede uviedla, že jej konanie sa dotklo aj iných osôb, ktoré na týchto skutkoch nemajú žiadny podiel.“

To môže, no aj nemusí byť pravda. Rektorka Akadémie Policajného zboru Lucia Kurilovská (52) si myslí, že Jankovská môže chcieť svojim priznaním získať nižší trest: „Pri dohode o vine a treste je možnosť zníženia trestu o jednu tretinu dolnej sadzby.“ Podľa odborníčky môže prísť aj k mimoriadnemu zníženiu trestu v prípade ďalšej spolupráce s políciou: „Keď pomôže objasniť ďalšiu trestnú činnosť.“ Kurilovská zároveň pripomína, že Jankovskej výpovede sa musia overiť. Jankovskej aktuálne hrozí 10 až 20 rokov.

Koaliční politici však nenechali kvôli Jankovskej nitku suchú na expremiérovi Robertovi Ficovi (56), ktorý jej pri odchode z funkcie poďakoval za dobre odvedenú prácu. „Ďakoval jej za kus dobrej roboty. Dnes sa Jankovská k svojej „robote“ priznáva,“ povedala ministerka investícií Veronika Remišová (44) zo strany Za ľudí. „Jej priznanie je jasným dôkazom, aké špinavosti a rozkrádania sa tu diali za vlády Smeru,“ píše sa v stanovisku SaS. Na slová koalície reagoval aj samotný Smer. „Vychádzame len z medializovaných informácií a nepoznáme obsah ani rozsah Jankovskej výpovede. Nedá sa k tomu teda aktuálne vyjadriť,“ povedal hovorca Smeru Ján Mažgút.

