Núdzový stav so sebou neprináša len obmedzenia životného komfortu, akými sú napríklad chutný obed v reštaurácii, návšteva športového podujatia, či divadla. Oveľa väčší problém môžu mať ľudia, ktorí spáchajú menší trestný čin. Počas núdzového stavu im totiž hrozí diametrálne väčší trest. Upozornil na to predseda Smeru Robert Fico (56).

Podpredseda parlamentu Juraj Šeliga (30) rovno koná a snaží sa o zmenu zákona! „Súdy sú počas núdzového stavu povinné uplatniť prísnejšie tresty, a tak aj za malú krádež môže páchateľ dostať trest až 15 rokov natvrdo,“ napísal Šeliga na sociálnej sieti. Na ústavnoprávnom výbore sa mu podarilo zmenu zákona presadiť, a tak o ňom bude rozhodovať parlament.

O možných drakonických trestoch hovoril prvý Fico. Ako príklad uviedol krádež kukurice z poľa, za ktorú hrozí za normálnych okolností 0 až 2 roky. Rektorka Akadémie Policajného zboru Lucia Kurilovská (52) s ním súhlasí a poukázala, aký trest hrozí v núdzovom stave: „Je to 10 až 15 rokov. Rovnako je to aj pri krádeži bicykla v hodnote nad 266 eur. Zlodejovi hrozia 2 roky, za núdzového stavu 10 až 15.“

Prekvapivé ale je, že pri násilných trestných činoch až také rozdiely nie sú. „Za ublíženie na zdraví pri bitke s dobou liečenia nad 7 dní hrozia normálne 2 roky, pri núdzovom stave 5 rokov,“ prezradila Kurilovská. Fico upriamil pozornosť aj na možné demonštrácie, pri ktorých môže prísť k stretu protestujúcich s políciou. Za tento závažný skutok hrozí za normálnych okolností 5 rokov. „Počas núdzového stavu je to 12 až 25 rokov,“ konštatuje Kurilovská.

Pri demonštráciách častokrát prichádza k stretu polície s protestujúcimi. Zdroj: MATEJ JANKOVIC

Rektorka ale prezradila, že Generálna prokuratúra vydala pokyn, aby sa pri trestných činoch ktoré nesúvisia s núdzovým stavom, postupovalo individuálne. Šeliga sa na to ale nespolieha a bojí sa zničenia životov ľudí za malé krádeže: „Takéto tresty sú nespravodlivo tvrdé a bolo nevyhnutné predložiť pozmeňovací návrh, aby sa to už viac nedialo.“ Je dosť možné, že zákon vzhľadom na názor koaličného a aj opozičného poslanca prejde. Naviac, na jeho odsúhlasenie nepotrebuje predkladateľ trojpätinovú väčšinu ako pri ústavnom zákone. „Na to stačí nadpolovičná väčšina. Je to normálny zákon,“ povedal bývalý ústavný sudca Peter Kresák (66).

