Podpredseda Národnej rady (NR) SR Juraj Šeliga (Za ľudí) podáva v súvislosti so šírením dezinformácií opozičného poslanca Mariana Kotlebu (ĽSNS) a jeho strany o novom koronavíruse trestné oznámenie.

Rovnako podáva na Kotlebu podnet na Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR a Okresný úrad v Bratislave za to, že sa v nedeľu (27.9.) pohyboval po budove Rozhlasu a televízie Slovenska (RTVS) bez rúška a nerešpektoval upozornenia. Šeliga to povedal počas pondelkového brífingu. "Na všetkých ľudí musí platiť rovnaký meter. Je tu právny predpoklad na to, aby bol Kotleba riešený v priestupkovom konaní,“ povedal Šeliga v súvislosti s podnetom.

Dodal, že Kotleba a ĽSNS dlhodobo šíria konšpirácie, nepravdy a hoaxy o novom koronavíruse. Preto Šeliga podá trestné oznámenie za šírenie poplašnej správy. „Existuje dôvodné podozrenie, že Kotleba šíri poplašné správy. Má právo na vlastný názor, ale nie na vlastné fakty,“ zdôraznil Šeliga.

Kotleba bol bez rúška aj v nedeľnej relácii RTVS O päť minút 12, nenasadil si ho napriek upozorneniam. RTVS sa od jeho konania dištancuje. Podľa RTVS išlo o porušenie interného predpisu televízie a nie porušenie nariadenia ÚVZ SR, pretože platí výnimka na nosenie rúška pri nakrúcaní audiovizuálneho diela.