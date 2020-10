Byt Jankovskej synov v lukratívnej časti Bratislavy má hodnotu okolo 600-tisíc eur. Kičurov syn má na seba napísané dokonca dva byty. Rodinným príslušníkom oboch obvinených patria aj ďalšie nehnuteľnosti. Pozrite si tlačovú konferenciu Juraja Šeligu s názvom "Čo s majetkom Jankovskej, Kičuru a ich príbuzných? Ako bude konať štát?"

„Jankovskej synovia nevedia vysvetliť, ako získali byt pod hradom. Ona tam má doživotné právo užívania,“ povedal Šeliga o synoch Jankovskej. Tvrdí, že podá hneď dva podnety, ako preveriť majetkové pomery rodinných príslušníkov obvinených sudcov a ďalších štátnych funkcionárov. „Podám podnet na Generálnu prokuratúru, ako aj na Finančnú políciu,“ skonštatoval Šeliga.

Tvrdí aj, že slovenský právny systém pozná inštitút bezdôvodného obohatenia: „Keď niečo máte a neviete vysvetliť ako ste na to zarobili. Daroval vám to niekto? Ak áno, ten musí vysvetliť odkiaľ na to zobral peniaze.“Podpredseda parlamentu si myslí, že to nie je len o bytoch, ale aj o peniazoch na účte.

