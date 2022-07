Koaličné prekáračky o zvyšovaní platov učiteľov nemali konca kraja. Šéf OĽaNO a minister financií Igor Matovič hovoril, že na platy učiteľov bude iba vtedy, ak sa zvýšia dane. Liberáli vyššie dane vetovali a tvrdili, že sa v rozpočte musia nájsť iné zdroje. Situáciu pripomínajúcu rukojemnícku drámu v hlavnej úlohe so zamestnancami školstva napokon nečakaným spôsobom rozlúskol minister financií.

Matovič sa najskôr rozhodol pre prorodinný balíček, v ktorom bolo zahrnuté aj kritizované krúžkovné za 400 miliónov eur ročne. V balíčku za celkovo 1,2 miliardy eur ročne sa ale nenašli peniaze na zvýšenie platov učiteľov o 10 %, čo by štátnu kasu vyšlo na 180 miliónov eur za jeden rok. Minister financií prišiel s riešením, že predloží zákon na zvýšenie platov učiteľov a iných zamestnancov verejnej správy o 10 % s tým, že sa zvýši daň za alkohol, hazard, ruskú ropu, a tiež bohatým firmám. „Bude to jeden návrh zákona. Nedá sa z neho vytrhnúť jedna ľúbivá časť, ktorá by sa jednej či druhej strane páčila,“ povedal Matovič.

Predseda SaS a minister hospodárstva sa ale proti tomu rázne postavil: „Odkedy som robil reformu v roku 2003 u Ivana Mikloša, odvtedy sa dane len zvyšujú. Politici zo všetkých strán sa zmohli jedine na zvyšovanie daní tým, ktorí tvoria hodnoty. To nemôže ísť donekonečna.“ Šéf OĽaNO si ale stál za svojim a zopakoval, že až tri koaličné strany prišli s riešením, že sú tu dane, ktoré Slovensko môže využiť na zvýšenie platov zamestnancov školstva.

„Bohužiaľ, minister financií chce mať nejaké divadlo,“ povedal minister školstva za SaS Branislav Gröhling. Naopak, minister obrany za OĽaNO Jaroslav Naď stál za svojím straníckym šéfom. Poznamenal, že nevie, či si peniaze nakreslíme. Nemal preto problém, aby sa navýšili ceny za alkohol, tabak a hazard: „Toto všetko sa dá použiť na navýšenie miezd nielen učiteľov. Z čoho iného sa majú zvyšovať príjmy, ak nie zo zvyšovania daní?“

Do situácie zasiahol aj premiér Eduard Heger, ktorý je síce vo vláde nadriadeným Matovičovi, no v štruktúrach OĽaNO je minister financií jeho šéfom: „Rast daní považuje za legitímny nástroj na zvýšenie rozpočtových príjmov, keďže bude treba prostriedky na zvyšovanie platov zdravotníkov či učiteľov." Po tom, ako koalícia bez SaS a poslancov Za ľudí prelomila spolu s ĽSNS veto prezidentky pri Matovičovom prorodinnom balíčku a stále neboli peniaze na učiteľov, rozviazala SaS 6. júna koaličnú zmluvu. V tom istom období sa stretol predseda Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy Pavel Ondek so zástupcami ministerstva financií a odmietol ich návrh na valorizovanie miezd zamestnancov školstva od 1. januára 2023 o 3,5 % a o rok neskôr o 5 %.

Na druhej strane nájdete, čo si myslí o situácii odborník a ako naložil Matovičovi.