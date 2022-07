"Z koalície sme odišli kvôli Igorovi Matovičovi," zdôvodnil predseda strany SaS. Podľa Sulíka je minister financií tvorcom väčšiny problémov v koalícii. Zároveň ozrejmil, že stretnutie s premiérom Eduardom Hegerom (OĽaNO) ešte nie je naplánované. Líder SaS tvrdí, že celé leto ostáva na Slovensku a nebude mať dovolenku, aby mohol v prípade potreby rokovať o novej koaličnej zmluve.

Sulík v úvode reagoval na aktuálnu kauzu listu, ktorý poslal Hegerovi, a kde vysvetľuje odchod SaS z koalície. Hegera prekvapilo, že osobný list Sulík zaslal cez chatovaciu aplikáciu a následne zverejnil na sociálnej sieti. Líder liberálov povedal, že list poslal premiérovi v dobrej viere. Nemyslel si, že bude problémom to, že ho zverejnil aj na sociálnej sieti. „V tom liste neboli žiadne dôverné alebo nové informácie," hovorí Sulík. "Dal som len na papier to, čo už dávno bolo známe,“ dodal. „Tento list nie je sumár našich požiadaviek, ale zhrnutie toho, čo sa udialo. Je to odôvodnenie nášho rozhodnutia," vraví minister hospodárstva.

„Po tom, ako situácia s Igorom Matovičom bola naozaj neúnosná, ako došlo k faktickej spolupráci s fašistami, a ako už dlhšiu dobu sledujeme rozvrat verejných financií, hrubé znásilňovanie legislatívneho procesu, a uviedol som ďalších niekoľko dôvodov v liste; sme sa ako strana jednomyseľne rozhodli opustiť koalíciu,“ povedal Sulík. „Aj takýmto oficiálnym spôsobom som premiérovi oznámil: My koalíciu opúšťame. Takto sa nedá fungovať. Toto je čistá hanba,“ ozrejmil šéf SaS dôvod zaslania menovaného listu predsedovi vlády.

Podotkol, že v liste zároveň načrtol možnosť, ako by vedeli ďalej fungovať, lebo „strana SaS má záujem na dokončení riadneho volebného obdobia, ale nie týmto štýlom“. „Navrhujeme našim bývalým koaličným partnerom uzavrieť novú koaličnú zmluvu. Chceme vedieť od premiéra, či naši partneri majú tiež taký záujem. A keď majú, tak si sadneme za rokovací stôl a tam predostrieme naše požiadavky a podmienky,“ povedal minister hospodárstva. Podotkol, že aj preto dali časový úsek do konca augusta, aby bol dostatočný priestor sa dohodnúť na novej koaličnej zmluve.



„Igor Matovič je pôvodcom väčšiny problémov, ktoré naša koalícia má. Takto sa ďalej už fungovať nedalo, aj preto sme koalíciu opustili,“ zopakoval Sulík. „On robil dlhu dobu všetko preto ,aby nás vyštval, tak teraz sa mu to podarilo a nemal by byť ani tak veľmi prekvapený,“ zdôraznil. Na slová Sulíka už stihol zareagovať aj líder OĽANO Igor Matovič. REAKCIU MATOVIČA NÁJDETE V NAŠEJ GALÉRII!