Hneď po tom, ako sa na svetlo sveta dostala informácia, že Gašpar a jeho rodinný príslušník Norbert Bödör sú obvinení v ďalšej korupčnej veci, začal Fico hovoriť, že NAKA konala preto, aby poškodili Smer. Polícia pritom na sociálnej sieti jasne vysvetlila, že obvinenia bolo vydané bezodkladne, ako mali dostatok dôkazov. „Premiér Ľudovít Ódor a prezidentka Zuzana Čaputová museli o tejto akcii vedieť. Takýto zásah do priebehu volieb nemohla NAKA urobiť bez jej súhlasu,“ povedal Fico.

Reakcia Čaputovej na tieto slová na seba nenechala dlho čakať a prostredníctvom hovorcu vydala vyhlásenie: „Tvrdenie, že prezidentka dopredu vedela, či dokonca mala dať súhlas s akoukoľvek policajnou akciou, je ďalšie nehorázne klamstvo Fica.“ Prezidentka zároveň podľa vlastných slov chápe, že pre Fica je nepredstaviteľné, že by polícia mohla fungovať bez politického riadenia či zasahovania do jednotlivých prípadov. Aj Ódor poprel, že by on a vláda boli informovaní o živých prípadoch. Ficove slová označil za lož.

Pozrite si brífing Smeru na tému Vyjadrenie k škandalóznemu politickému zatýkaniu:

Na úvod brífingu si zobral slovo Fico. Všetci v Smere podľa jeho slov považujú Gašpara za kolegu a dobrého spolupracovníka: „Je nám ľúto do akej odpornej situácie ho dostali psi z NAKA a Úrad špeciálnej prokuratúry. Prípad je starý, a tak nerozumieme, prečo bolo treba ráno prísť a vybrať Gašpara z domu, ako keby niekoho zavraždil. Je to stará vec, ktorá je známa z Očistca. Verím, že ako rýchlo táto vec začala, aj skončí.“

Fico si ani počas tlačovej besedy neodpustil útoky na prezidentku Zuzanu Čaputovú, pričom tá sa už vyjadrila, že nič o obvinení Gašpara nevedela, a ani to nemá ako podľa zákona vedieť: „Čaputová, tak nás tu už všetkých postrieľajte.“ Toto je podľa Fica útok na opozíciu a stojí za ním Čaputová. Otázne je, či nepríde zo strany prezidentky za tieto nepodložené slová trestné oznámenie na Fica.

„Čaputová sa plne stotožnila s Matovičom, Hegerom a ďalšími, že voľby musia byť 30. septembra,“ povedal Fico. Je všeobecne a dlhodobo známe, že vzťahy medzi Čaputovou a Matovičom, ktorý na ňu slovne útočí ako Fico, nie sú najlepšie. Čaputová si termín predčasných volieb nevybrala. Tak sa po hádkach v parlamente dohodli politické strany. Nie je ani známe, čo majú tieto slová spoločné s obvinením Gašpara.

„Odovzdávam slovo Gašparovmu obhajcovi Parovi, lebo my musíme byť opatrní. Nemáme totiž dostatok informácií,“ povedal Fico. Niekoľko minút pred tým hovoril pri tom, že je presvedčený, že za zásahom polície je aj Čaputová. Para začal tiež zostra: „Má to znaky, že to riešil policajt Ďurka. To je už u neho na psychiatriu, že zas takto silne nazval akciu, že EZECHIEL 7.“ V knihe proroka Ezechiela sa v kapitole 7 píše: „Hľa, prichádza tvoj pád, obyvateľ krajiny; nadišiel čas, blízko je deň zdesenia, a nie výskania po vrchoch.“ Para následne povedal aj to, čo je jeho klientovi kladené za vinu: „Gašparovi kladú za vinu, že vedel o tom, ako Slobodník berie úplatky.“

Robert Kaliňák začal tým, že dnešok je jeden z najčiernejších dní Slovenskej demokracie: „Vedeli sme, že Matovič s Lipšicom si objednali likvidáciu opozície. Ale naozaj sme netušili, že je v tom namočená aj Čaputová a Ódor.“ Podľa Kaliňáka je to zrejmé z toho, že prezidentka posunula termín volieb z júna na september (neposunula, rozhodol tak parlament, poznámka redakcie) a odobratie poverenia viesť ministerstvo vnútra Ivanovi Šimkovi.

Prečítajte si tiež: