Do politického boja ide zo zvoliteľného čísla na kandidátke. Bývalý policajný prezident Tibor Gašpar tvrdí, že by neovplyvňoval ani vyšetrovanie vlastnej kauzy.

Hoci nie je členom strany, je na deviatom mieste kandidátky. Bývalý policajný prezident TIBOR GAŠPAR (61) v súčasnosti čaká, či súd prijme jeho obžalobu v kauze Očistec. Má ambíciu byť raz ministrom vnútra? Aj o tom hovoril v diskusnej relácii týždenníka Plus sedem dní Karty na stôl.

Nakoľko o vašom vstupe do politiky rozhodli udalosti z roku 2020, keď ste boli obvinený v kauze Očistec?

- Práve tieto udalosti boli motivátorom, že som nakoniec prišiel s úvahou o vstupe verejného života. Keď som v roku 2018 po vražde novinára Jána Kuciaka odchádzal, nemal som pozitívne pocity, atmosféra bola emocionálne vybičovaná. Vtedy som vyhlásil, že nemienim vstúpiť do politiky, čas som chcel venovať rodine.

Teraz sa vraciate.

- Nechcem, aby sa niečo podobné stalo aj niekomu ďalšiemu. Systém, ktorý sa tu zavádza a spôsob, akým sa zneužíva Trestné právo, a trend, ktorý nastúpil v polícii, je dnes možno o mne a politikoch Smeru, ale o pol roka to môže byť aj o niekom inom, kto nebude mať názor taký ako tí, čo vládnu.

Rátate, že sa dostanete do parlamentu? Kde je záruka, že kauza Očistec bude riadne vyšetrená?

- Rozhodne nechcem spájať túto kauzu s mojou účasťou v politike. Kauza ide cestou trestného poriadku, bude o nej rozhodovať sudca a ak by som bol odsúdený, končí mi poslanecký mandát. Táto otázka je vyriešená. Na rozdiel od obvinených vyšetrovateľov, ktorí sa dostávajú do funkcií a využívajú právomoci, ktoré s nimi majú. Ako policajný prezident som nikdy nezasahoval do žiadnej kauzy a určite by som niečo také nerobil ani ako politik nerobil.

Vylučujete zásah do vyšetrovacích spisov, ovplyvňovanie, že vás vtedajší minister vnútra Robert Kaliňák brífoval, kam prípady posúvať?

- Rozhodne to vylučujem. Sám som navrhoval, aby vypočuli vyšetrovateľov, ktorí sa spomínajú v Očistci, aby povedali, či ich niekto ovplyvňoval, akým spôsobom a ktorým smerom. Žiadal som, aby boli vypočutí prokurátori, ktorí dozoroujú dané veci. Nedeje sa to preto, lebo by to boli dôkazy v môj prospech. Dnes je to dôkazne postavené na kajúcnickoch, ktorých učili vypovedať tak, ako ste to počuli vo verejných nahrávkach okolo kajúcnica Imreczeho. Odkedy som si prečítal moje obvinenie, stále hovoriť, že nič také, čo sa tam píše, sa nestalo. Ale súčasne tvrdím, že toto konanie vedú zaujaté orgány.

Často na tlačovkách opakujete, že práve policajný prezident Štefan Hamran je ovplyvňovaný bývalým ministrom Romanom Mikulcom, prípadne rovno Igorom Matovičom. Kde máte na to dôkaz?

- Predložili sme aj dôkazy. Považujem sa za človeka, ktorý keď niečo vysloví, tak je to opreté o fakty a dôkazy. V nahrávkach, ktoré sú k dispozícii v tejto chvíli a ktoré sa obvinení vyšetrovatelia snažia zneprávoplatniť, sa hovorí: Idem od ministra, minister povedal robte, zavrite…

Ale to sú len časti nahrávok.

- Ak tu niekto hovorí, že nahrávky sú v ich prospech, lebo takú tendenciu sme zaznamenali, tak prečo sa snaží dosiahnuť, aby boli označené za nezákonné? Veď to sa vylučuje. Zodpovedne môžeme povedať, že za to, čo som videl – a nevidel som všetko, tak tie veci sú v takom kontexte, v akom ich ponúkame verejnosti.

Verejnosti ich však dávkujete. Odkiaľ tie nahrávky máte?

- Na tlačovke nie je možné púšťať celú nahrávku. Myslím, že Robert Fico to už povedal – väčšia časť prišla priamo do podateľne v parlamente, niečo prišlo na sekretariát Smeru.

Sú pravé?

- Treba, aby sa tie nahrávky zverifikovali. Keďže nie je vôľa o tom diskutovať na tých miestach, na ktorých sa má, nemáme inú možnosť len to takto verejnosti ponúkať. V rámci môjho procesu som sa snažil fungovať zákonne, predkladať návrhy na dôkazy. Ale nevykonávajú sa, tak akým spôsobom na ne poukázať, ak nie verejne?

Pri vyšetrovaní vraždy novinára Smer kritizoval úniky zo spisu. Teraz však robíte do isté.

- Najlepšie by bolo, aby neexistovali žiadne úniky z trestných konaní, aby sa s dôkazmi vysporiadali tie orgány, ktoré sa majú a v súlade so zákonom. Ale dnes to neplatí. Keby sa dôrazne šlo po tom, kto tie úniky spôsoboval, tak by to tí, ktorí ponúkajú tieto dôkazy do médií, nerobili. Tento trend sa začal práve pri vyšetrovaní vraždy novinára. Vyšetrovateľ Peter Juhás, dnes šéf inšpekčnej služby, bol ten, kto poskytoval nazretie do spisu najmä zástupcom poškodených Romanovi Kvasnicovi a Danielovi Lipšicovi ešte v čase, keď neboli vznesené obvinenia. Bolo niekoľko desiatok nazretí. Podľa mňa to mohlo spôsobiť aj zmarenie celkového výsledky pre obvinenie. Po každom nazretí sa totiž objavili informácie v médiách.

Hovoríte, že zverejňovanie nahrávok mali vtedy diskreditovať Smer, ale aj vaše zverejňovanie nahrávok slúžia na diskreditáciu napríklad funkcionárov na ministerstva vnútra.

- Nesúhlasím so slovíčkom diskreditácia. Diskreditovať môžete niekoho na základe informácií, ktoré nie sú pravdivé, a ten človek sa potom môže cítiť dotknuto. Ale ak hovoríte pravdu a robíte to vo verejnom záujme, poukazujete na konkrétne fakty a súvislosti, tak aká diskreditácia?

Aký je vývoj v kauze Očistec? Najvyšší súd ju vrátil na Špecializovaný trestný súd, čo bude teraz?

- Príslušný sudca musí rozhodnúť o obžalobe, či bude alebo nebude prijaté. Mrzí ma, že Najvyšší súd svojim rozhodnutím neumožňuje, aby sa preskúmal súlad dvoch zákonov. Žiadame totiž o odňatie spisu Úradu špeciálnej prokuratúry kvôli Danielovi Lipšicovi. Generálny prokurátor nám odpisoval, že to nemôže urobiť, lebo nemá to zákonné oprávnenie. Preto sa sudca obrátil na Najvyšší súd, ten mu však prípad vrátil. Takže čakáme, ako rozhodne sudca o obžalobe.

Verejnosť môže mať pocit, že je tu istý boj dvoch skupín a polícia a policajná moc je zneužívaná. Čo je potrebné po voľbách urobiť, aby bola nezávislá?

- Politický minister vnútra riadi políciu a zodpovedá za vnútornú bezpečnosť krajiny. Nemôžeme chcieť, že ak odtrhneme políciu z jeho právomoci s tým, aby si žila vlastným životom, aby v prípade pochybení niesol zodpovednosť minister. Viem si predstaviť zásadnú zmenu, že policajný zbor bude oddelený tak ako prokuratúra a zodpovednosť bude niesť policajný prezident. Bude mať však aj ekonomické a personálne právomoci a všetko s tým spojené, bude chodiť robiť odpočet do Národnej rady. Ako prvé však treba zásadne odpolitizovať políciu, hovorím najmä o prezidiálnych útvaroch.

Často kritizujete terajšia policajného prezidenta. Bol však šéfom elitného Lynx commanda v čase, keď ste políciu viedli vy.

- A už vtedy sme mali spor. Žiadal som viackrát ministra vnútra, aby Hamran odišiel z funkcie. Z môjho pohľadu bol zlý manažér, rozdeľoval kolektív, vnášal veľa negatívnej emócie, nevraživosti. A mal zopár vecí, ktoré dnes nejdem teraz konkretizovať. Zostal v pozícii, prijal som to ako kompromis.

Má teda Smer ambíciu vymeniť policajného prezidenta?

- Myslím si, že sám Štefan Hamran sa vyjadril, že v takom prípade by sám odišiel. Ale je ťažké teraz modelovať situáciu po voľbách. Ale vždy budem konkrétne kritizovať Hamrana, z môjho pohľadu totiž politizuje.

Chcete byť ministrom vnútra?

- To je predčasná otázka. Ešte pred odchodom z funkcie som mal pripravenú novelu zákona o Policajnom zbore, ktorá sa zásadne venovala použitiu donucovacích prostriedkov voči občanom. Chcem prispieť k zmenám k špecializovaných zložiek, aj špeciálnej prokuratúry. Ale ak sa ma chcete spýtať, či chcem zrušiť špeciálnu prokuratúru, tak to nie. Prečo by však nemohli na tej prokuratúre po jednom, dvoch funkčných obdobiach rotovať prokurátori? Treba prekopať aj inštitút kajúcnika, tých vecí je veľa.

Po vražde v Novej Dubnici, policajný prezident Hamran kritizoval politikov, ktorí reagovali na status sestry obete. Poprel, že by sa policajti o ňu nezaujímali. Ako na vás zapôsobil tento prípad?

- V čase, keď som trval na Hamranovom odchode, jeden z hlavných dôvodov bolo, že je klamár. Takže neviem, či nám poskytol pravdivé informácie aj v tomto prípade. Nemáme dosť podkladov, aby sme to objektívne posúdili. Ale ak by obeť policajti ignorovali, tak to je problém. Nad policajtom je však dozorový prokurátor, aj ten mohol byť iniciatívy, veď u neho sa predpokladá ešte vyššia odbornosť ako u policajta.

Policajný prezident však povedal, že ročne riešia až 1 500 podobných prípadov. Vidíme, čo sa deje okolo pani prezidentky. Čo sa musí stať, aby sa aj bežnému človeku dostalo podobnej ochrany?

- Pani prezidentka má zabezpečený systém ochrany. Nevyhnutné je, aby policajti pristupovali ku každému prípadu rovnako a brali ho vážne. Ale poznáme ja prípady, keď prehnaná obava, že niečo podcením, sa napríklad manžel dostal do väzby na základe klamstva manželky. Alebo spomeňme prípad bývalého poslanca Smeru Vladimíra Jánoša, súd konštatoval, že svojej manželke neublížil. Ale máme tu aj radového prokurátora

