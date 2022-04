NAKA obvinila v rámci akcie Inferno päť fyzických a jednu právnickú osobu. Polícia viní v tejto kauze Borguľu z toho, že dal úplatok vo výške 50-tisíc eur za to, aby NAKA zamietla pod koberec jeho trestné stíhanie. Skutok sa mal stať ešte v prvej polovici roku 2018.

Po oznámení šokujúcej informácie o obvinení Borguľu, zachytili parlamentné mikrofóny Kollára, ako poslancom SaS Mariánovi Viskupičovi a Jane Bittó Cigánikovej hovorí: „Budem hlasovať za odvolanie Mikulca.“ Hovorkyňa Sme rodina to ale poprela s tým, že to bola len Kollárova reakcia na nemiestnu poznámku. Dnes sa ale dozvieme, ako to je v skutočnosti. O 13.00 sa totiž v parlamente začne odvolávanie ministra vnútra Romana Mikulca, ktoré inicioval Smer.

Pozrite si naživo brífing Borisa Kollára na tému Reakcia hnutia Sme rodina na obvinenie poslanca Martina Borguľu. Začiatok je naplánovaný na 10.30:

Kollár sa na úvod rozhovoril, ako vlády Smeru zneužívali moc, no potom sa dostal aj k svojmu poslancovi: „Mali obviniť Borguľu. Celé hnutie Sme rodina za ním stojí. Policajný prezident si dovolil povedať v televízii, že bude obvinený koaličný poslanec. Ako to mohol vedieť? Toto je návrat právneho štátu?“

Predseda Sme rodina sa vyjadril aj k Mikulcovi. Pýta sa, koľkokrát bude ešte minister vnútra odvolávaný: „Čelní predstavitelia polície informujú dopredu, kto bude obvinený. Čo sa zmenilo za dva roky? Ja hovorím nič.“ Kollár by bol rád, ak by sa našli miliardy ktoré údajne rozkradla Ficova vláda a postavili by sa za ne škôlky. To sa ale podľa neho nedeje: „A čo urobia? Vymyslia si organizovanú skupinu. Toto ma štve. Tomuto máme dôverovať?“

„Aby Fico nemohol kvôli svojmu obvineniu vykrikovať, že to je útok proti opozícii, tak spravíme, že to ide aj do našich radov,“ povedal rozčúlene predseda parlamentu s tým, že prípad Borguľu je starý a jeho poslanec bol „vypaľovaný“.

K slovu sa dostal aj Borguľa, ktorý na úvod povedal, že v medializovanom prípade je v pozícii poškodeného a svedka: „Do dnešného dňa mi nebolo doručené uznesenie o obvinení.“ Poslanec zopakoval, že on je v prípade poškodený, lebo bol vydieraný: „Bolo to v roku 2018, keď som kandidoval na starostu bratislavského Starého mesta.“ Podľa Borguľu prišielza ním sprostredkovateľ pár mesiacov pred voľbami, ktorí mu mal oznámiť, že mu polícia posiela odkaz: „Bolo by dobré, keby som im poslal 50-tisíc eur, lebo že majú o mne nejaké informácie. Ak im sumu nedám, tak budem medializovaný a nabehnú mi kukláči do bytu. Mal som syna 6-ročného a mamu dôchodkyňu.“



Borguľa pripomenul, že po vražde Jána Kuciaka vystúpil zo Smeru kvôli nezhodám a kandidoval ako nezávislý: „Akú možnosť som mal? Ísť na políciu? Tú, ktorá ma vydierala? Mal som možnosť ísť sťažovať sa bývalým kolegom v Smere. No keď som z nej odišiel v názorových nezhodách, tak táto možnosť nebola. No a potom som mal možnosť zaplatiť a mať kľud.“ Poslanec tvrdí, že sa rozhodol zaplatiť s obrovskou nevôľou.

Sprostredkovateľ mal podľa Borguľu následne podať trestné oznámenie na toho, kto poslanca vydieral. Potom mal byť poslanec predvolaný na políciu v pozícii poškodeného a svedka. Od prvého mementu vraj Borguľa povedal polícii všetko, čo vedel. „Moju výpoveď potvrdzujú ďalšie tri osoby,“ povedal poslanec s tým, že po druhom vypočutí mu bolo povedané, že už pre neho prípad skončil a pôjde iba svedčiť na súd.