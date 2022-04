Balúchová neprežíva zrovna najlepšie obdobie. Jej jediný synček mal totiž nehodu na bicykli a Kollárovu bývalku to riadne vystrašilo. Vďakabohu, že mal na hlave ochrannú prilbu. „Alex je naozaj skvelý cyklista, ale stalo sa. Dávam sem túto fotku preto, aby ste vždy chránili svoje deti prilbou a, samozrejme, aj seba. Alexko ju mal a predsa to dopadlo takto. Nechcem ani pomyslieť na to, ak by ju nemal. Dávajte na seba pozor. No a ja letím naspäť za mojím pacientom,” zverila sa Balúchová na svojom Instagrame a priložila aj fotku zraneného synčeka Alexa. Ten má veľké modriny okolo oka. Prajeme skoré uzdravenie.

Barbora so svojím synčekom Alexom. Zdroj: Tamara Holicová

