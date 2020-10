Predseda parlamentu Boris Kollár prežíva po ťažkej autonehode asi najhoršie obdobie života. V posledných hodinách absolvoval operáciu, ktorá by mohla jeho zdravotný stav zlepšiť. Jeho výroky o obvinenej Monike Jankovskej, neprávoplatne odsúdenom Marianovi Kočnerovi, bývalom generálnom prokurátorovi Dobroslavovi Trnkovi, šéfovi Smeru Robertovi Ficovi, predsedovi SNS Andrejovi Dankovi, či ženách, zlepšia náladu každému!

Približne pred rokom sa na verejnosť dostala nahrávka medzi Kočnerom a Trnkom, ktorá šokovala celé Slovensko. Neprávoplatne odsúdený v kauze zmenky Marian Kočner v nej Trnku častuje nadávkami najhrubšieho zrna a pritom sa spolu bavia o korupcii. „Ty tupý chuj, ty k*kot sprostý,“ povedal Kočner Trnkovi tónom, ako keby sa bavil s otrokom z rokov dávno minulých.

K nahrávke sa vyjadrili mnohé osoby verejného života, no práve Kollár pomenoval situáciu najvtipnejšie: „Všetci aktéri, ktorí sa tohto zúčastnili, by mali putovať za Kočnerom do Leopoldova a byť súdení. Teda za predpokladu, že súdu nebude predsedať Monika Jankovská.“

Bývalá sudkyňa a štátna tajomníčka Monika Jankovská počas pojednávania na Špecializovanom trestnom súde v Banskej Bystrici, kde žiadala o prepustenie z väzby. Neuspela... Zdroj: MATEJ KALINA

Kollár je známy svojimi podnikateľskými aktivitami na Donovaloch, kde dlhoročne podnikal aj sám Kočner. Svojho času tu chcel Kollár prevádzkovať zjazdovku, no pozemky pod ňou vlastnil Juraj "Piťo" Ondrejčák. Predseda parlamentu si preto od neho musel pozemky prenajať a neskôr povedal, že celý obchod by sa dal nazvať „výpalníctvom“ od Piťa a Kočnera.

„Tak sa ho (Fica, pozn. red.) spýtajte, čo robil v tej vile. O tom sú záznamy, keď tam prišiel Kočner v havajskej košeli. Bol tam spolu s Trnkom, bol tam spolu s vašim šéfom,“ povedal Kollár pred voľbami Jurajovi Blanárovi v TV Markíza o údajnom stretnutí expremiéra Roberta Fica s Kočnerom a Trnkom. To sa malo uskutočniť v čase voľby generálneho prokurátora, pravdepodobne v roku 2011.