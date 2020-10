Viacero politikov sa pýtalo, čo robila Fabušová v sobotu večer v Kollárovom aute. Práve od tohto dňa totiž na Slovensku začal platiť prísny zákaz vychádzania, no ktorý sa vzťahuje len zopár výnimiek. Cesta do práce, potravín, lekárne či na poštu sú jednými z nich. Možné porušenie zákazu vychádzania ironicky ukázala práve Kollárova nehoda, aj keď to úrady popreli.

Verejnosť sa po nej vzbúrila, samotný politik totiž vyzýval ľudí k opatrnosti a dodžiavaniu pravidiel. Sympatická brunetka sa pár dní po nehode ozvala a vysvetlila, ako to celé bolo. Podľa nej ju Kollár viezol do lekárne, celé jej vyjadrenie nájdete TU. Ak by jej slová boli pravdivé, znamenalo by to, že vizážistka žiadne z pravidiel neporušila, a teda jej vyvážanie sa v služobnej limuzíne bolo opodstatnené.

Po sobotnej nehode skončil šéf parlamentu aj bývalá misska v nemocnici. Kollár má zlomený druhý stavec, v nemocnici preto pobudne dlhšiu dobu. Fabušová má zas dolámané rebrá a zlomenú kľúčnu kosť.

Na vysvetlenie Fabušovej vtipne zareagovala aj europoslankyňa Lucia Ďuriš Nicholsonová.