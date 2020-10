Sexi pózy a úsporné dráždivé košieľky! Aj tak sa na sociálnych sieťach predvádza stylistka Miroslava Fabušová. Ide pritom o krásku, ktorá sedela s predsedom parlamentu Borisom Kollárom v služobnej limuzíne počas víkendovej nehody. To však nie je všetko. Vyzývavá brunetka má poriadne pikantnú minulosť.

Brunetka sa do povedomia dostala pred 19 rokmi, keď bojovala o korunku krásy v súťaži Miss Universe SR. Na jednom móle sa vtedy stretla s Andreou Heringhovou, ktorá Kollárovi neskôr porodila dve deti. Tak sa zdá, že šéfovi parlamentu sa vkus s pribúdajúcim vekom vôbec nemení. Kedysi prirodzená kráska Fabušová sa za tie roky zmenila na nepoznanie. Pery má evidentne plnšie, prsia tiež prešli úpravou.

Dráždivými pózami sa pýši aj na fotografiách, ktorými je presýtený aj jej profil na sociálnej sieti. Ostych je pre ňu iste zrejme cudzie slovo. Veď v čase, keď bola vydatá, neváhala pózovať aj pre pánsky magazín. „Od manžela som na fotenie dostala povolenie. Bez jeho súhlasu by som do toho ani nešla. A teraz sa Peter tými krásnymi fotkami pýši,“netajila sa pred rokmi, keď bola vo zväzku so známym hokejistom Petrom Fabušom.

Vraj aj jej postoj k životu bol jedným z dôvodov, prečo si dvojica dala zbohom. „O Mirke sa dlho hovorí kadečo a dobré to nie je. Vždy sa chcela presadiť,“ povedal nám náš zdroj. Medzi riadkami pritom naznačil, že celebritná vizážistka či stylistka je veľmi „ambiciózna“. Vo svojom portfóliu má dokonca vlastnú kolekciu oblečenia.



Čo však robila a ako sa vôbec ocitla v osudnú noc v Kollárovej limuzíne, však zatiaľ jasné nie je. „To nebudem komentovať,“ odkázala. S viacerými zraneniami však skončila v nemocnici. „Som na JIS-ke. Ťažko teraz hovoriť, aké sú prognózy,“ potvrdila pre denník Plus 7 DNÍ. Šéf parlamentu Kollár má zlomený krčný stavec. V najbližších dňoch by ho mala čakať operácia.

Jeho koaliční partneri však avizujú, že sa budú pýtať, kam smeroval počas lockdownu. Predseda klubu Sme rodina Peter Pčolinský si ho však zastáva. „Pán Kollár je druhý najvyšší ústavný činiteľ, to znamená, keď má rokovania kade-tade, tak sa logicky pohybuje. Nemôžete to tak brať, že platí zákaz vychádzania a najvyšší ústavní činitelia teraz budú sedieť doma. Jednoducho musia vykonávať nejaké činnosti, majú stretnutia, rokovania,“ povedal pre denník N.