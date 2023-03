Ženy v Európskej únii (EÚ) zarábajú priemerne o 13 % menej ako muži. Rovnosť na trhu práce nenastane ani o 100 rokov. Uviedla to manažérka komunikácie a vzťahov s verejnosťou pracovného portálu Kariéra.sk Katarína Tešla na základe globálneho indexu rodových rozdielov.

Na základe výsledkov prieskumu pracovného portálu 67 % Slovákov tvrdí, že platy sú na Slovensku nevyrovnané a ženy zarábajú menej. "Rodové rozdiely vznikajú často už pri výbere odboru na vysokej škole," uviedla Tešla.

Technické odbory študuje 78 % mužov a 22 % žien, zatiaľ čo v zdravotníctve je to naopak. "Väčšie zastúpenie žien evidujeme aj v spoločenských alebo kultúrnych vedách," doplnila manažérka.

Muži pracujú v segmentoch, ktoré sú lepšie platovo ohodnotené, ako manažment, stavebníctvo, informačné technológie alebo priemysel.

Rozdiely v odmeňovaní žien a mužov sú však komplexným problémom, ktorý ovplyvňujú rôzne faktory, ako je diskriminácia, vek, pracovný čas či rodičovstvo, uviedla odborníčka.

Dodala, že aj pandémia v globálnom ponímaní výrazne ovplyvnila zamestnanosť žien, pričom mnohé z nich sa po nej nevrátili do pracovného procesu.

Globálny index rodových rozdielov každoročne porovnáva stav a vývoj rodovej rovnosti. Vlani porovnával 146 krajín, vyčíslila manažérka.

"Tento index meria skóre od 0 do 100, ktoré môžeme interpretovať ako percento odstráneného rodového rozdielu," vysvetlila Tešla. "Za minulý rok dosiahol priemerné skóre 68,1 %," dodala.

"Pri súčasnom tempe pokroku bude trvať približne 132 rokov, kým sa dosiahne úplná rovnosť," uviedla manažérka. Ide však o mierne zlepšenie oproti predminulému roku, keď bol odhad na 136 rokov.

"Úplnú rovnosť nedosiahla žiadna krajina, no najbližšie je k tomu Island so skóre 90,8 %," vyčíslila Tešla. Slovenská republika skončila na 67. mieste so skóre 71,7 %.

Pracovný portál uskutočnil prieskum, do ktorého sa zapojilo 6530 respondentov, v ktorom sa pýtali na rovnosť platov. Až 60 % ľudí si myslí, že ženy majú pracovných príležitostí omnoho menej než muži, uviedla odborníčka.

Priemerný rozdiel medzi platmi mužov a žien dosahuje v EÚ 13 %. "Ženy by potrebovali odpracovať 1,5 mesiaca navyše, aby tieto rozdiely dobehli," vyčíslila Tešla.

Ďalším problémom je materská dovolenka. Z prieskumu uvedeného pracovného portálu vyplýva, že 86 % Slovákov si myslí, že ženy v SR nemajú dostatočnú podporu zamestnávateľa pri návrate do práce.

"Až 53 % žien uviedlo, že sa po materskej dovolenke nevrátilo k predchádzajúcemu zamestnávateľovi," doplnila manažérka.

"Najčastejšími dôvodmi sú, že ich miesto obsadil niekto iný, zamestnávateľ im nevytvoril adekvátne podmienky na návrat alebo im ponúkol nižší plat. Veľkým problémom je aj nedostatočné vytvorenie príležitostí pracovať počas materskej dovolenky. Takmer tri štvrtiny opýtaných žien prezradili, že počas svojej materskej dovolenky nepracovali, aj keď by možno chceli," uviedla Tešla.

Uzavrela, že na druhej strane už niektorí zamestnávatelia ponúkajú ženám na materskej dovolenke možnosť aspoň čiastočne pracovať aj z domu s flexibilným pracovným časom. Prípadne ponúkajú po skončení materskej dovolenky pracovné výhody, ako firemné jasle či škôlku, prípadne finančný príspevok.