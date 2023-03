Eduard Heger sa stal predsedom vlády 1. apríla 2021 po tom, čo jeho predchodca Igor Matovič podal demisiu. Po turbulentnom a chaotickom vládnutí lídra OĽaNO spoločnosť očakávala upokojenie situácie a nálady v spoločnosti. Ako sa však časom ukázalo, zvládnuť situáciu sa nedarilo ani Hegerovi. Príčinou bol opätovne Igor Matovič, pre ktorého napokon odišla z vlády strana Sloboda a solidarita. V tom čase sa premiérovi vyčítalo, že si so svojím straníckym šéfom nevie poradiť a poriadne buchnúť po stole. Zašlo to napokon až tak ďaleko, že 15. decembra 2022 bola Hegerovej vláde vyslovená v parlamente nedôvera.

Následne na to, konkrétne deň pred Vianocami, Matovič predsa len ponúkol svoju funkciu, výmenou za schválenie štátneho rozpočtu na rok 2023. Prezidentka Zuzana Čaputová ho zbavila poverenia viesť ministerstvo financií a túto funkciu vložila do rúk samotného Eduarda Hegera, ktorý vo vláde na stoličke šéfa rezortu financií začínal. Ako sa však ukázalo, nešlo len o krátkodobé poverenie. Hoci sa všeobecne vie, že mnohé procesy na ministerstve riadi štátny tajomník Marcel Klimek, formálne je šéfom a tým, kto nesie zodpovednosť práve Heger.

Neúnosná situácia viesť Úrad vlády a ministerstvo financií z pozície dočasne povereného premiéra, resp. ministra sa ešte viac vyhrotila minulý týždeň. Po vzájomnej dohode vtedy skončil na poste šéfa rezortu zdravotníctva Vladimír Lengvarský. Šok nastal v momente, keď sa verejnosť dozvedela, že aj tento rezort má po odídencovi viesť Heger. Ten následne avizoval, že ministerstvo povedie krízový manažment. Na jeho čele má byť Michal Palkovič, ktorého budúci týždeň vymenujú za štátneho tajomníka. Nič to však nemení na skutočnosti, že aj v tomto prípade je formálnym šéfom rezortu Eduard Heger. „Heger má viac funkcií ako japonská kalkulačka," okomentoval vzniknutú situáciu v nedeľu predseda opozičného Smeru-SD Robert Fico.

„V prvom rade je potrebné povedať, že poverenie vedením ministerstva po tom, ako je poverenie odobraté konkrétnemu ministrovi, je možné - v prípade vlády, ktorej bola vyslovená nedôvera a vládne len vďaka povereniu zo strany prezidentky republiky - dať len niektorému z ministrov aktuálne poverenej vlády, resp. poverenému premiérovi. Prezidentka tak mohla voliť len z tých, ktorí sú vo vláde a keďže zdravotníctvo je tzv. „premiérska" téma, dala poverenie dočasne poverenému premiérovi. Otázkou tak nie je, prečo sa takto rozhodla - inak sa ani nemohla - ale skôr prečo sa doposiaľ nerozhodla menovať novú vládu, kde by pri menovaní premiéra (a ministrov) nemusela pracovať s takými obmedzenými možnosťami," zhodnotil kriticky politológ Jozef Lenč.

Ani jeho kolega Radoslav Štefančík si nemyslí, že by v tomto prípade išlo o priam nadpozemské schopnosti Hegera vykonávať niekoľko funkcií naraz. „Nie, taký schopný nie je. Ono ide len o formálne poverenie, ministerstvo bude skutočne riadiť nový štátny tajomník. Ústava zrejme nepočítala s možnosťou, že po odvolaní vlády sa tá ešte zubami-nechtami bude držať pri moci trištvrte roka," hovorí Štefančík. Najkritickejší bol však politológ Miroslav Řádek. „Spôsob, ako jednotliví členovia vlády kumulujú viaceré funkcie, dehonestuje výkonnú moc. Aj tomu najobyčajnejšiemu človeku je jasné, že premiér nemôže všetky funkcie vykonávať plnohodnotne. Prezidentka pri týchto nomináciách musí znášať svoje predchádzajúce rozhodnutie, keď dala torzu vládnych strán spolu s SaS možnosť vládnuť do jesene," dodal.



Zaujímavé na celej situácii je aj to, ako sa k Lengvarského odchodu postavil Heger. Ten totiž ministrovi dlhodobo kryl chrbát, no po jeho skončení vo funkcii ho začal ostro kritizovať. Nepáčilo sa mu, že tesne pred odchodom zverejnil zoznam úspešných žiadateľov o peniaze z Plánu obnovy za 212 miliónov eur. „Považujem to za vysoko neštandardné,“ vyhlásil s tým, že Lengvarský podľa neho obišiel štandardné procesy a že dá preveriť vyhodnotenie výzvy.

Na margo Hegerových vyjadrení, že Lengvarský to mal „nahnuté" prakticky od začiatku, zareagoval na záver aj politológ Štefančík: „Nahnuté to mal, lebo s ním nesúhlasil Igor Matovič. Ale bol to práve Eduard Heger, ktorý ho vždy podržal. Takže všetky tie jeho nedostatky, ktoré mu teraz vyčíta, sú vlastne aj premiérovými nedostatkami. Pokojne sa môže postaviť do zrkadla a kritizovať postavu, ktorú v zrkadle uvidí."



