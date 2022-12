Bývalý policajný prezident Milan Lučanský († 51) si podľa vyšetrovateľov pred dvomi rokmi siahol vo väzbe na život. Najbližšia rodina sa s jeho odchodom nevie zmieriť a pri každej možnej situácii mu posielajú srdcervúce odkazy do neba.

Lučanský bol od nepamäti bojovník proti organizovanému zločinu. Jedným z jeho najväčších úlovkov sa stal mnohonásobný vrah a bos slovenských bosov z konca minulého tisícročia, dnes na doživotie odsúdený Mikuláš Černák. Bývalý policajný prezident bol aj v tíme, ktorý riešil a dostal za mreže beštiálny gang kyselinárov. V decembri 2020 bol však sám obvinený z korupcie. Po pár dňoch vo väzbe sa mal podľa vyšetrovateľov pokúsiť o samovraždu obesením. Jeho nevládne telo bolo nájdené 29. decembra o 16.39. O deň neskôr podľahol následkom zranení spôsobených pri neúspešnej samovražde.

Jeho rodina nielenže neverí, že si Lučanský siahol na život sám, ale pri každej možnej príležitosti mu posielajú citlivé odkazy. „Milý otec, dnes sme boli za Tebou na cintoríne, lebo máš dnes meniny. Áno, dnes 27. novembra je v kalendári Milan, tak Ti prajeme všetko najlepšie k meninám tam hore do neba. Chýbaš nám. Odpočívaj v pokoji. Navždy Tvoja rodina,“ napísali pozostalí pred mesiacom na sociálnu sieť.

„Dovoľte nám celej rodine úprimne poďakovať za podporu a úctu, ktorú ste prejavili nášmu otcovi generálovi Milanovi Lučanskému dňa 1.11.2022 na deň VŠETKÝCH SVÄTÝCH,“ uviedla Lučanského rodina s tým, že je vďačná za všetky fotky, správy, telefonáty, ktoré im ľudia počas celého dňa posielali. No ani na všetkých svätých to neostalo iba pri ďakovaní: „Čo máš v ruke? SPOMIENKY... A prečo ich držíš tak silno? Pretože sú to posledné, čo mi zostalo. Chýbaš mi... Chýbaš nám...“

Rodina bývalého policajného prezidenta si na svojho otca spomenula aj na deň otcov, kedy mu popriali do neba pokoj na duši: „Všetkým doma veľmi chýbaš. Najmä Saške.“ Ďalšie dojemné odkazy Lučanskému od pozostalých nájdete v galérii.

Dnes, v piatok 30. decembra 2022 o 14.00 sa na Národnom cintoríne v Martine uskutoční pietna spomienka na generála Milana Lučanského († 51).