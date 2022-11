Šéf OĽANO a minister financií Igor Matovič už viac nebude rokovať s Lekárskym odborovým združením (LOZ), dohodu necháva na premiérovi Eduardovi Hegerovi (OĽANO). Avizoval to v statuse na sociálnej sieti.

"Budem chápať, keď im v niečom ustúpi, aj keď ich požiadavky už dávno presiahli hranicu boja za spravodlivú mzdu," zdôraznil šéf rezortu financií. Podotkol, že s odborármi rokoval približne 40 hodín.

Šéf OĽANO a minister financií Igor Matovič už viac nebude rokovať s Lekárskym odborovým združením (LOZ), dohodu necháva na premiérovi Eduardovi Hegerovi (OĽANO). Zdroj: FB/Igor Matovič

"Nedokážem viac sedieť a "rokovať" s ľuďmi, pre ktorých chorý človek v nemocnici je len nástroj na vydieranie pre vlastný prospech. Rokoval som s odborármi cca 40 hodín, viac nebudem. Žalúdok sa mi definitívne prevrátil. Nie, nedokážem viac sedieť zoči-voči ľuďom, ktorí na rokovaní o sebe povedia, že sú "elita národa" a zároveň cynicky, chladnokrvne a s ironickým úsmevom vám šplechnú do očí, že im je jedno, kto bude liečiť ľudí bojujúcich o život v nemocniciach po 1. decembri. Vraj, "to bude už váš problém". Niečo tak odporné som ešte nezažil," píše Matovič a zároveň dodáva, že vydieračom by neustupoval.

Vláda a lekárski odborári pokračujú v sobotu v rokovaniach na Úrade vlády SR. Obe strany deklarujú ochotu dohodnúť sa, nevyriešenou ostáva platová otázka. Minister financií na rokovaní nie je prítomný.